Лебедев набросился с обвинениями на Навального

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отказ блогера Алексея Навального от участия в публичных дебатах. Встреча оппонентов должна была состояться сегодня в студии телеканала "Дождь".

Артемий Лебедев написал в своем блоге в "Живом журнале", что намеченные на сегодня, 25 января, теледебаты на "Дожде" не состоятся. Об этом дизайнера уведомил сам Навальный, объяснив это тем, что он участвует в ежедневных заседаниях по делу "Кировлеса". Договоренности о встрече в студии для выяснения отношений непримиримые противники достигли несколько дней назад.

"Но он (Навальный) забыл рассказать своим поклонникам, что по выходным даже самый интенсивный на свете суд не заседает. Можно же было в субботу назначить дебаты?" – написал Лебедев и добавил, что ему все равно в какой день недели объяснить свою позицию.

Не преминул дизайнер и дать подробную характеристику своему оппоненту. По мнению Лебедева, мало кто так обласкан властью, как Навальный. При этом он "хочет, чтобы все его поклонники думали, что он жертва, герой и страдалец", пишет Лебедев. В свойственной ему манере автор поста в ЖЖ заочно дискутирует с Навальным: "В концепции "я вселенский страдалец" Навальный не может взять и на выходных ответить за базар на честных дебатах".

В завершении Лебедев ответил Навальному на его обвинения в том, что возглавляемая дизайнером компания получает без конкурса заказы от государства. "Я должен кое-то что опубликовать, что страшно не понравится Навальному и его фонду, которые в 2015 году потратили 7 884 932 рублей на аренду офиса, 5 339 697 рублей на зарплаты юристам, а также 1 104 000 рублей на свой собственный дизайн". Лебедев также напомнил, что его студия дизайна за два прошедших года проиграла конкурсов на сумму более чем в 400 миллионов.

После публикации этого поста в ЖЖ сторонам все-таки удалось договориться о новой дате проведения дебатов. Они должны состояться завтра, 26 января, в прямом эфире телеканала "Дождь". Ведущей поединка дизайнера и блогера будет Ксения Собчак.



Ранее на официальном сайте Алексея Навального появился текст, в котором содержались сомнения в честности ведения бизнеса Артемием Лебедевым при получении госзаказов. После этого Лебедев предложил Навальному публично обсудить эти обвинения.

На минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального в связи с хищением имущества предприятия "Кировлес". Местный суд пересматривает дело, решение по которому было вынесено в 2013 году. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятской лесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условными сроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.