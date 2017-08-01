Как нельзя наказывать детей

Психологи в очередной раз предупредили о том, что детей нельзя воспитывать "ремнем". Дело в том, что физические наказания с годами превращают детей в озлобленных агрессивных подростков.

Если родители практикуют такие методы воспитания, то уже к десяти годам у ребенка формируется агрессия. Кроме того, дети, которых били родители, реже проявляют положительные черты характера – например, помощь другим.

Специалисты наблюдали за почти двумя тысячами детей с 15 месяцев до 10-11 лет. При этом они общались с их матерями и учителями. Половина семей была представлена афроамериканцами.

Примечательно, что среди них связь между рукоприкладством со стороны родителей и последующей агрессией у ребенка оказалась заметно более выраженной, передает журнал Developmental Psychology. Пока исследователи не могут сказать, в чем причина такой особенности у этой этнической группы.

Для остальных детей более существенными оказались такие факторы, как раздражительность родителей и другие негативные переживания. Психологи предупреждают, что то, как родители относятся к ребенку в детстве, оказывает длительное воздействие на дальнейшее его поведение. В связи с этим они рекомендуют взрослым как можно раньше поощрять попытки детей самостоятельно справляться с эмоциями.

Как писали Dni.Ru, ранее ученые из США, Великобритании, Нидерландов и Швеции нашли источник врожденного интеллекта. Они обнаружили 40 ответственных за это генов. Экспрессия генов, отвечающих за врожденный интеллект, в основном осуществляется в головном мозге. Она связана с развитием нервных клеток.

На сегодняшний день существуют две конкурирующие точки зрения на формирование человеческого интеллекта. Согласно первой, за его высокий уровень отвечают наследственные факторы, вторая точка зрения отводит в этом решающую роль воспитанию и внешнему окружению человека.

