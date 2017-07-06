Лукашенко пал под чарами молодой брюнетки

Раньше пользователи социальных сетей неоднократно пытались сделать селфи с президентом Белоруссии. Но всегда в интернет попадали не сами снимки, а фотографии процесса съемок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые смягчился и разрешил юной симпатичной брюнетке сделать с ним селфи. Как подчеркивает белорусское издание "Наша Нива", до этого никто не мог опубликовать свой совместный снимок с белорусским главой.

"Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!" – написала в Instagram пользователь vikki_by. Но доступной фотография оставалась недолго. Вскоре после публикации аккаунт девушки в соцсети оказался закрытым, а фотография – недоступной. Перед этим за полдня селфи собрало почти 700 лайков и множество комментариев. Фотография была сделана во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ, открывшейся 6 июля в Минске.

Первое настоящее селфи с Лукашенко. pic.twitter.com/PPyWyBkRsC — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 6 июля 2017 г.

В белорусской столице собрались около семисот политиков из 57 стран мира. Созданная в 1991 году в Мадриде ПА ОБСЕ нацелена на укрепление взаимного доверия и сотрудничества между странами Европы. По две сессии – летняя и зимняя – проходят ежегодно.

В повестке нынешней минской сессии доклады комитетов: по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, по науке, технологии и окружающей среде, а также по проблемам демократии, прав человека и по гуманитарным вопросам.