Москвичей попросили отказаться от поездок на метро в час пик

На станциях Московского метрополитена появились плакаты с указанием времени пиковой нагрузки. Жителей и гостей столицы просят планировать поездки так, чтобы не ехать в толпе.

"Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке", – рассказал первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, пишет Газета.ru. Замначальника подземки просит пассажиров по возможности избегать пользования метрополитеном в часы "пик".



Ранее Dni.Ru сообщали, что за последние 15 лет московский метрополитен прирос более чем сотней километров путей, а к 2020 году метро получит еще 35 станций. Большинство из них войдут в третий пересадочный контур (ТПК), благодаря которому время в пути между станциями разных радиальных линий существенно сократится, а нагрузка на подземку равномерно распределится.



К тому же с введением в эксплуатацию Второго кольца метрополитена станут проще пересадки с одной ветки на другую, разгрузятся радиальные линии и автодороги. Время в пути между станциями соседних веток существенно сократится. Протяженность кольца составит 61 километр, что позволит ему претендовать на звание самой длинной линии метрополитена страны и, возможно, мира.

Пока рекордсменом считается линия № 10 пекинской подземки: ее длина – 57 километров, все 45 станций можно проехать за 104 минуты. Кстати, московская подземка входит в первую пятерку самых загруженных метрополитенов мира. Первое место уверенно держит Пекин, за ним следуют Токио, Сеул, Шанхай и Москва.

