В московском метро в утренний час пик встали поезда

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. ЧП пришлось на утренний час пик, передает НТВ.

8:50 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения на южном участке линии из-за подозрения на неисправность поезда. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2017 г.

В столичной подземке сообщили, что интервалы в движении составов на участке фиолетовой ветки увеличены "из-за подозрения на неисправность поезда". При этом очевидцы утверждают, что сбой произошел из-за вагона, в котором заклинило двери.

К настоящему времени движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Поезда следуют по графику.