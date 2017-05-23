В московском метро в утренний час пик встали поезда

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. ЧП пришлось на утренний час пик, передает НТВ.
8:50 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения на южном участке линии из-за подозрения на неисправность поезда.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2017 г.
В столичной подземке сообщили, что интервалы в движении составов на участке фиолетовой ветки увеличены "из-за подозрения на неисправность поезда". При этом очевидцы утверждают, что сбой произошел из-за вагона, в котором заклинило двери.
К настоящему времени движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Поезда следуют по графику.
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