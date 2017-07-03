Михалков открестился от "Лоботомии"

Московский международный кинофестиваль, одно из центральных культурных событий 2018 года, завершился в российской столице. За пестрыми красками звездных нарядов, бурными эмоциями от появления на открытии и закрытии ММКФ Марии Захаровой в новом амплуа – автора песен, прошло практически незамеченным одно событие. Появление некоего "околодокументального" фильма, который "доброжелатели" тут же назвали предвыборным роликом всемирно известного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова.

Хоть и с опозданием (ММКФ закрылся 30 июня), но все же эксперты поделились своими мнениями относительно вероятности и перспектив Михалкова баллотироваться в президенты России. Следует отметить, что в последнее время роль культурных деятелей в формировании политических предпочтений у широкой общественности значительно выросла. Ведь культура – один из излюбленных инструментов политической манипуляции. Это мягкая сила, способная формировать требуемые ценностные и идеологические ориентиры у широких групп людей. Она может быть использована как быстродействующий метод со взрывным эффектом, так и как рецепт с достижением эффекта поступательного среднесрочного характера.

В случае с культурой ставки делаются на личность, способную стать в некотором роде явлением. Продуцирующую в многомерном пространстве заложенные тезисы всеми доступными творческой личности способами и формами. Эффект от которых, благодаря современным технологиям, приобретает вирусный характер.

Сегодня, когда культура не имеет осязаемых границ и фактически никаких объективных преград, ее роль в формировании общественно-значимой повестки возрастает многократно. Благодаря широчайшему спектру воплощения и перевоплощения, культура способна удовлетворять самые разные и претензионные запросы масс – изменяя форму, но не содержание. А привлечение культурных деятелей к поддержке предвыборных кампаний тех или иных кандидатов – стандартный инструмент, который используется во всем мире. В его основе – базовые постулаты управления психологией массового сознания.

Российский менталитет имеет свои характерные черты. Артист в России больше, чем артист. И, как показывает время, эту формулу хорошо знают на Западе и активно применяют ее для формирования и корректировки политических воззрений внутри нашей страны – используя наши же внутренние ресурсы из числа деятелей культуры.

Яркий пример тому – недавняя резонансная история вокруг дела Серебренникова, когда "бытовое мошенничество" было возведено в ранг идеологического конфликта. История России богата подобными примерами. Можно вспомнить и Марата Гельмана, и господина Манского, и Павленского, и Акунина, и уже подзабытые выступления Макаревича.

Некоторые из этих деятелей, некогда любимых и почитаемых всей страной, стали инструментом прозападных сил для воздействия и формирования определенной среды воззрения среди российского общества. Но может ли роль деятеля культуры стать чуть больше по своему влиянию и значению, чем живая агитка?

Запад до недавнего времени обвинял Никиту Сергеевича в том, что Михалков является рупором Кремля, пропагандистом тоталитаризма, противником и душителем западных и либеральных ценностей. Сегодня тот же Запад возвел его в кандидаты в президенты России. А в качестве яркого доказательства нового статуса Михалкова широкому зрителю продемонстрировали "предвыборный ролик" режиссера.

С одной стороны, Никита Сергеевич уже давно вышел за рамки деятеля культуры. Его роль в поддержке действующей власти вполне очевидна: стоит лишь взглянуть на выпуски его авторской программы "Бесогон". Это ярчайший пример транслирования широкой общественности мировоззренческих позиций власти. Однако можем ли мы всерьез предположить, что Михалкову дан реальный билет в большую политику? Если да – то какова истинная роль режиссера в предстоящей предвыборной борьбе? И какой была бы Россия, приди к власти оскароносный режиссер?

В день закрытия ММКФ Михалков не скрывал удивления, услышав вопрос о планах на президентство. Он заявил журналистам, что не будет бросать Путину перчатку в гонке, которая завершится мартовскими выборами 2018 года. А вопрос о "предвыборном ролике" удивил мэтра еще больше. Никита Сергеевич даже попросил корреспондента прислать ему ссылку, чтобы он мог ознакомиться с фильмом. Хотя надо помнить о незаурядном актерском таланте Михалкова. Тогда, может, публичный отказ от авторства ролика и президентских амбиций – просто хитрый ход, а по факту режиссер дал старт свой кампании?