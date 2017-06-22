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Культура

Михалков забрал себе песни Захаровой

Никита Михалков и Мария Захарова. Фото: dni.ru
Знаменитый режиссер, президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков поделился подробностями программы мероприятия. Он рассказал, что на церемонии открытия конкурса прозвучит песня официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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По словам Никиты Михалкова, Мария Захарова изначально не хотела отдавать президенту ММКФ свои песни для их исполнения на мероприятии. Однако через некоторое время она все же отправила режиссеру две композиции собственного сочинения.

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"Одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны", – цитирует РИА Новости Никиту Михалкова. "Мария – автор и музыки, и слов", – подчеркнул он. Режиссер добавил, что помощь в записи песен Захаровой оказал продюсер Максим Фадеев, а саму композицию на церемонии исполнит Наргиз Закирова.

Ранее сама представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что ее песня называется "Верните память". Она посвятила композицию участникам военного конфликта в Сирии, которые уже на протяжении нескольких лет сражаются с международным терроризмом. "После трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось. Трагедия стала общей и моей личной. Пришел текст и мелодия", – цитирует Марию Захарову Life.ru. "Я всегда буду помнить о том, какая большая честь мне была оказана Максом Фадеевым, Наргиз, Никитой Сергеевичем Михалковым", – добавила она.

На закрытии конкурса также прозвучит песня Марии Захаровой. "Я очень рад снять этот "камень" политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая, мало того что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, еще и пишет замечательные песни", – заявил Никита Михалков.

Напомним, 39-й Московский международный кинофестиваль проходит в столице с 22 по 29 июня 2017 года. В конкурсную программу мероприятия вошли 13 картин режиссеров разных стран мира, в том числе и три российских фильма.

Автор: Константин Улюкаев22 июня 2017, 18:58
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Мировые звезды в гостях у Михалкова

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