Синоптики убили последнюю надежду москвичей

В столице в этом году уже не стоит ждать жарких дней. Июль и август в мегаполисе будут теплыми, но температура останется ниже климатической нормы.

"За последнюю неделю солнце стало чаще выглядывать из-за туч, температурный фон все-таки с трудом, но вернулся в свое климатическое русло, и даже появилась надежда на полное восстановление утраченных позиций", – сообщили в центре погоды "Фобос".

Однако метеорологи отметили, что лето уже идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, передает РИА ФАН. "Солнце – все ниже над горизонтом, да и последующее развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится", – заявили синоптики.

Ночами в Москве будет прохладно 7-12 градусов, возможны густые туманы. Днем столичный воздух в лучшем случае будет прогреваться до 24. "Лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему", – считают метеорологи.

В центре "Фобос" заметили, что середина лета уже пройдена. "Промежуточные итоги московской погоды: за полтора месяца выпало 277% нормы осадков – практически исчерпан лимит всего сезона, средняя температура воздуха на 2,5-3,5 градусов ниже климатической нормы", – рассказали синоптики.

Публикация от Актриса сериала БЕДНЫЕ ЛЮДИ (@bogatova_marina_actress) Июл 8 2017 в 1:40 PDT

Такие показатели в "Фобосе" не считают удивительными. По словам синоптиков, только 1/5 часть теплого времени года показания термометров с трудом соответствовали климатическим нормам. "Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку температура воды составляет около 17 градусов. В таких условиях сложно убедить обывателя, что лето 2017 года – нормальное для Средней полосы России", – резюмировали метеорологи.