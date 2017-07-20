Жара идет на Москву

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода без осадков. А в начале новой недели в мегаполисе потеплеет до +27 градусов.

После затяжного ненастья с низкими для лета температурами ожидается теплая и комфортная погода. А к середине следующей недели в столицу придет настоящая жара – воздух прогреется до +29 градусов.

Так, 21 июля ожидается до 23 градусов тепла. При этом местами возможны гроза и усиление ветра. "В предстоящие выходные ожидается теплая, солнечная погода с температурой +22...+24 градуса, в субботу будет без осадков, в воскресенье – небольшой кратковременный дождь возможен местами по области", – цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС.

В начале следующей недели в Московский регион придет настоящая жара: 25 и 26 июля воздух прогреется до +22...+27 градусов, 27-го, по предварительным прогнозам, ожидается от +24 до +29.

В первые 20 дней июля, по словам синоптиков, температура воздуха оказалась ниже нормы почти на градус. Вместе с тем выпало около 99 миллиметров осадков, что является почти месячной нормой. С начала сезона в Москве было не более шести дней с максимальной температурой воздуха +25 градусов и выше.

Как писали Dni.Ru, жители столицы этим летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Специалисты косвенно связывают это с плохой погодой, которая задержалась в мегаполисе.

По словам директора Московской службы психологической помощи Нины Петроченко, в июне услугами организации воспользовались около 3 870 москвичей. Это на 14% больше, чем в аналогичный период 2016 года, – тогда за поддержкой обратились 3 400 человек.