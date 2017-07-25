После бурь и ураганов на Москву идут пожары

Совсем недавно, 22 июля 2017 года, синоптики объявляли желтый уровень погодной опасности из-за гроз, ветра и дождя. Сегодня же, 25 июля, они предупредили о потенциальной угрозе такой же степени, но уже из-за жары.

В Гидрометцентре России сообщили, что в течение сегодняшнего дня температура воздуха в столице поднимется до +24…+26 градусов, осадков при этом не ожидается. В связи с этим, по данным синоптиков, 25 июля в столице будет высокая пожароопасность. Аналогичный прогноз распространяется и на регион Подмосковья, передает ТАСС.

Добавим, что желтый уровень опасности объявлен и в ряде других субъектов Центрального федерального округа. Пожары возможны в Курской, Владимирской и Тамбовской областях.

Примечательно, что потенциально опасную погоду синоптики также ожидают в Смоленской, Брянской, Воронежской, Тульской, Костромской и Ивановской областях, однако по совершенно иным причинам. Согласно прогнозам, в этих регионах в ближайшее время ожидаются грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – уточнили в Гидрометцентре. Отметим, что этот уровень – третий из пяти по вероятности появления неблагоприятных погодных явлений.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе. Согласно прогнозам, в будние дни пройдут кратковременные дожди, но при этом температура воздуха начнет повышаться. В частности, в среду днем воздух прогреется до +24 градусов, в четверг – до +26 градусов, а в пятницу – до +28 градусов. Предполагается, что к выходным столбики термометров покажут уже +30 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".