Кузнецова встала на защиту детей из неблагополучных семей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова не поддерживает исключение принципа добровольного получения социальных услуг несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Как сказала омбудсмен журналистам, в случае принятия изменений в действующее законодательство отпадет необходимость согласия законных представителей на получение таких услуг.

Кузнецова объяснила свою позицию тем, что авторы законопроекта предлагают исключить принцип добровольности получения социальных услуг для этой категории подростков. Кроме того, законодательная инициатива предлагает признавать несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, нуждающимся в социальном обслуживании по заявлению третьих лиц.

Это могут быть комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства. При этом мнение и согласие законного представителя можно будет не учитывать.

"Считаю данный законопроект недопустимым и противоречащим нормам Семейного кодекса. Принятие его дискредитирует права родителей и позволит органам системы профилактики бесцеремонно вмешиваться в дела семьи, решать судьбу и статус ребенка", – сказала Кузнецова в интервью РАПСИ.

По ее словам, то, что предлагается законопроектом, имеет смысл только по отношению к детям, находящимся в социально-реабилитационных центрах по решению органов опеки. В иных случаях принятие закона может обернуться недопустимыми инцидентами, связанными с оказанием принудительной социально-медицинской помощи.

В итоге, продолжила омбудсмен, под ударом окажутся дети, чьи родители имеют ненормированный рабочий график, или дети, за которыми временно приглядывают бабушки и дедушки.

Без соответствующей доработки принятие законопроекта будет большой ошибкой на уровне государства.

В связи с этим Кузнецова направит в Госдуму отрицательное заключение на предлагаемые изменения в соответствующие законодательные акты. Нормы о социально опасном положении несовершеннолетних закреплены в законе "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, трактуется законом как безнадзорный или беспризорный подросток, находящийся в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья (либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию), а также совершивший правонарушение или антиобщественные действия.