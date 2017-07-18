Язык общения младенец выбирает в утробе матери

Развитие лингвистических способностей у младенца начинается очень рано. Фактически ученые утверждают, что язык, на котором вскоре заговорит только появившийся на свет ребенок, программируется у еще у нерожденного плода.

По утверждению исследователей, новорожденные очень хорошо чувствуют языковые различия. Об этом свидетельствуют, например, изменения в процессе сосания ребенком материнской груди. На изменения в речи – ее темпа, тембра, языка – груднички реагировали по-разному, сообщается в опубликованном в NeuroReport докладе.

В работе утверждается, что язык, на котором будет со временем говорить и думать только появившийся на свет ребенок, определяется фактически еще до рождения. Так, специалисты провели ультразвуковые измерения частоты сердечных сокращений ребенка в утробе матери. Оказалось, что темп и ритм сердцебиения плода меняется в зависимости от голоса, который звучит рядом с будущей матерью. Автор исследования Утако Минай рассказала, что не исключено и еще более раннее развитие лингвистических способностей.

Чтобы прийти к однозначным выводам, ученые исследовали частоту сердцебиений и у еще неродившегося плода, и у только появившихся на свет младенцев. В исследовании использовали биомагнетометр.

В процессе наблюдений удалось однозначно доказать, что и плод, и уже родившийся грудничок явно реагируют на речь и язык, на котором рядом с ним разговаривают. "Эффект указывает на то, что плоды чувствительны к изменению языка", – уверенно утверждает автор исследования, доцент кафедры лингвистики лаборатории развивающей психолингвистики университета Канзаса Утако Минай.