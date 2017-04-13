20-килограммовый младенец удивил врачей

Жительница индийского штата Пенджаб Чахат Кумар удивила медиков своим чрезмерным весом. В свои восемь месяцев она набрала уже 20 килограммов.

Родители малышки заявили, что девочка родилась с нормальным весом, но неожиданно начала толстеть в четыре месяца. По их словам, они не понимают причины чрезмерного аппетита их дочери.

"Это не наша вина. Бог наделил ее таким весом. Мы не можем ничего с этим сделать", – рассказал отец девочки Сураж Кумар. "Мне грустно, когда кто-нибудь смеется над ней из-за того, что она толстая", – признал он, отметив, что вес девочки увеличивается "день за днем".

Родственники Чахат обеспокоены состоянием ее здоровья, передает The Sun. Мать девочки Рина рассказала, что у нее уже был сын, однако он погиб вскоре после рождения. Теперь она борется за здоровье своей дочки, которая из-за морбидного ожирения испытывает трудности с дыханием и сном.

Рина отметила, что Чахат употребляет в четыре раза больше пищи, чем стандартный ребенок. "Она постоянно кушает. Если мы не даем ей что-нибудь поесть, она начинает плакать", – рассказала мама девочки.

TIDAK PAKAI SELENDANG, TIDAK PAKAI KERETA BAYI, INILAH CARA UNIK GENDONG CHAHAT KUMAR..

Bayi Obesitas Asal India... https://t.co/MI30r7x2eG — Dahlan Dahi (@dahlandahi) 13 апреля 2017 г.

Семейный врач Васудев Шарма заявил, что девочке необходимо пройти обследование у более квалифицированных специалистов. Он отметил, что малышка также страдает от уплотнения кожи, из-за чего ему не удается взять у нее кровь для анализов. Однако у семьи Чахат недостаточно денег, чтобы оплатить услуги медиков-профессионалов.