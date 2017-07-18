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Общество

Американское "оружие будущего" подняли на смех

Фото: youtube.com
Испытание американскими военными лазерного оружия в Персидском заливе – всего лишь демонстрация для "непосвященной публики". Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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По его словам, в нашей стране разработками подобного оружия занимаются еще с советских времен. "Отечественная установка давно собрана и испытана на суше, в военно-морских условиях и в космосе. Не оставлена тема и по сей день – ведутся дополнительные разработки, ученые России ищут возможность совершенствовать модель", – цитирует Леонкова ФБА "Экономика сегодня".

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Так эксперт прокомментировал состоявшиеся во вторник, 18 июля, испытания системы лазерного оружия LaWS – Laser Weapons System. Установленная на корабле-амфибии система Ponce поразила беспилотник. Американские военные назвали оружие "универсальным", заявив при этом, что оно "более точное, чем пуля", и способно поражать объекты со скоростью света.

Леонков же оптимизма американских военных явно не разделяет. По его словам, оружие испытывалось в идеальных условиях при безветренной и безоблачной погоде. "Беспилотник-цель не маневрировал, а летел по заранее известной траектории. Да и был он пластиковым, что существенно облегчало уничтожение", – пояснил эксперт.


По его словам, от лазерного оружия легко защититься распылением газов. "Узконаправленный луч не может сквозь них пробиться. Естественной помехой успешному выстрелу лазерной установки становится банальная облачность", – добавил специалист. Кроме того, отметил он, лазерное оружие требует долгой перезарядки.

Именно поэтому в ближайшем будущем такая установка вряд ли станет полноценной альтернативой стрелковому оружию, сделал вывод аналитик. "О реальных результатах и настоящем военном применении говорить не приходится. Хотя для выпрашивания у Конгресса денег для раздувания военного бюджета такие "показательные кадры" годятся вполне", – резюмировал он.

В свою очередь, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич отметил, что Россия в настоящий момент разрабатывает более перспективное оружие, чем американский лазер. "Сегодня есть много наработок, и так или иначе они будут реализованы. Тем более что принят план перевооружения. Россия этим занимается планомерно", – заявил Клинцевич в комментарии "Известиям".

Автор: Иван Поляков18 июля 2017, 12:42

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