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Пентагон испугался российских космических лазеров
Хайтен заявил, что Россия и Китай находятся на стадии обсуждения создания такого оружия. Подобное сотрудничество представляет опасность для американских спутников, уверен генерал.
"Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе", – цитирует его РИА ФАН. "Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе. Мы не должны допускать конфликтов в космическом пространстве", – добавил глава стратегического командования.
По словам Хайтена, Поднебесная проводит испытания оборонных систем, действующих на различных орбитах Земли. Он назвал китайцев самой агрессивной нацией в мире: якобы они разрабатывают оружие, чтобы бросить вызов США.
Новый вид оружия: собака с лазерным прицелом)#смешное #видео #собака #пес #оружие #лазер #розыгрыш #кухня pic.twitter.com/i02p7kh92Y— Aleksandr Lizogub (@AleksLizogub) 13 декабря 2016 г.
Между тем Россия совершенствует технологии уничтожения спутников, которыми владеет с 80-х годов, подчеркнул американский генерал. По итогам сотрудничества Москва и Пекин "смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату", заключил Хайтен.
Напомним, что Военно-морские силы США в 2014 году разместили на борту боевого десантного корабля опытный образец лазерной пушки мощностью 30 киловатт. В 2018 году Пентагон планирует испытать идентичное оружие в 150 киловатт. После тестирования его разместят на авианосце или эсминце, сообщает Scout.com.
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