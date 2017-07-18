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Общество

Россия раскрыла тайны освобождения Польши

Польша. Реконструкторы в форме солдат второй мировой войны. Фото: GLOBAL LOOK press\Michal Fludra
Министерство обороны России рассекретило документы, относящиеся к периоду середины 1940-х годов. В архиве содержатся сведения, проливающие свет на окончание Великой отечественной войны, в частности, освобождение Польши.
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Ранее считалось, что СССР никак не поддержал Варшавское восстание 1944-го года в Польше, в результате которого страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Теперь, когда Министерство обороны России рассекретило часть архивов, любой желающий может убедиться: от фашизма поляков освободила именно Красная Армия.

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В ходе военных операций, проведенных рабоче-крестьянской Красной армией в 1944-1945 годах, была освобождена большая часть польских земель, в том числе столица страны – Варшава. Следует учесть, что враг был силен и сражался яростно. Германское командование осознавало, что через Варшаву пролегает самый короткий путь к Берлину. 

"В числе рассекреченных документов – боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, – беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям – воинам Красной Армии", – напоминает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. 

Согласно документальным свидетельствам, жители Польши встречали красноармейцев как освободителей, со слезами радости на глазах. В ходе польской операции РККА потеряла более полумиллиона человек убитыми и ранеными, но советское командование знало, за что приходится платить самую высокую цену. Через полгода после событий, документальные свидетельства о которых сейчас рассекретило Минобороны, Великая Отечественная война закончилась нашей победой.

Автор: Алексей Минин18 июля 2017, 08:26
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