Киев высмеяли за желание допросить Сталина и Берию

Киевская прокуратура Автономной Республики Крым (украинское название территории полуострова. – Прим. ред.) сообщила о готовности допросить Иосифа Сталина и Лаврентия Берию о притеснении крымских татар. Пользователи соцсетей высмеяли подобное заявление.

В прокуратуре сообщили, что следователи собрали достаточную доказательную базу для "сообщения о подозрении" Сталина и Берии в депортации крымских татар в 1944 году, передает телеканал "112 Украина". Руководитель надзорного ведомства Гюндуз Мамедов заявил, что "в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении" геноцида.

Интересно, а когда украинская прокуратура установит, что Сталин и Берия точно депортировали крымских татар, как их собираются наказывать? — Голос Мордора (@spacelordrock) 18 мая 2017 г.

Украинское законодательство предполагает, что стражи порядка сначала уведомляют возможных преступников о подозрении следственных органов, после чего их вызывают на допрос. В ведомстве не уточнили, каким образом прокуроры собираются брать показания у покойных Сталина и Берии.

Зато Гюндуз Мамедов отметил, что следствие по делу о депортации татар еще не окончено. По его словам, "будут установлены другие участники" этого преступления. "Предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа", – заключил глава "крымской" прокуратуры.

@RT_russian Они достукаются,пока Сталин и Берия превратят в пыль недовольных.))) — Людмила Тарасова (@Lyudmilius) 18 мая 2017 г.

Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к заявлению Гюндуза Мамедова. На онлайн-ресурсе Twitter они начали интересоваться технологией уведомления, допроса и наказания преступников. Многие шутники даже обвинили украинских прокуроров в спиритизме.

@lifenews_ru А это никогда не помешает поднять исторические факты.И лишний раз убедиться, кто такие Сталин и Берия. — Виктория Бородина (@viculk) 18 мая 2017 г.

"Что они там курят:)))))?" – написал в соцсети Игорь Лобода‏. "Расскажите тупым необразованным хохлопитекам, что Сталин и Берия умерли давно", – отметил еще один пользователь Сети.

@zvezdanews Для этого им надо оказаться там, где сейчас находятся Сталин и Берия... — Relikt2 (@Relikt271) 18 мая 2017 г.

Напомним, расследование против Сталина и Берии инициировали еще в 2015 году. В рамках дела прокуроры изучили 310 томов схожего уголовного производства от 2010 года. "С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей нами направлены запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Россию", – написала в соцсети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.