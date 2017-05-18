Киев высмеяли за желание допросить Сталина и Берию
В прокуратуре сообщили, что следователи собрали достаточную доказательную базу для "сообщения о подозрении" Сталина и Берии в депортации крымских татар в 1944 году, передает телеканал "112 Украина". Руководитель надзорного ведомства Гюндуз Мамедов заявил, что "в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении" геноцида.
Интересно, а когда украинская прокуратура установит, что Сталин и Берия точно депортировали крымских татар, как их собираются наказывать?— Голос Мордора (@spacelordrock) 18 мая 2017 г.
Украинское законодательство предполагает, что стражи порядка сначала уведомляют возможных преступников о подозрении следственных органов, после чего их вызывают на допрос. В ведомстве не уточнили, каким образом прокуроры собираются брать показания у покойных Сталина и Берии.
Фейковая прокуратура украинского Крыма ведет допрос Сталина и Берии по делу о депортации крымских татар. #Украина #Сталин #Берия #Крым pic.twitter.com/GIumJB3P7r— Ignacio_de_Loyola (@Grandson_of_Fel) 18 мая 2017 г.
Зато Гюндуз Мамедов отметил, что следствие по делу о депортации татар еще не окончено. По его словам, "будут установлены другие участники" этого преступления. "Предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа", – заключил глава "крымской" прокуратуры.
@RT_russian Они достукаются,пока Сталин и Берия превратят в пыль недовольных.)))— Людмила Тарасова (@Lyudmilius) 18 мая 2017 г.
Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к заявлению Гюндуза Мамедова. На онлайн-ресурсе Twitter они начали интересоваться технологией уведомления, допроса и наказания преступников. Многие шутники даже обвинили украинских прокуроров в спиритизме.
@lifenews_ru А это никогда не помешает поднять исторические факты.И лишний раз убедиться, кто такие Сталин и Берия.— Виктория Бородина (@viculk) 18 мая 2017 г.
"Что они там курят:)))))?" – написал в соцсети Игорь Лобода. "Расскажите тупым необразованным хохлопитекам, что Сталин и Берия умерли давно", – отметил еще один пользователь Сети.
@zvezdanews Для этого им надо оказаться там, где сейчас находятся Сталин и Берия...— Relikt2 (@Relikt271) 18 мая 2017 г.
Напомним, расследование против Сталина и Берии инициировали еще в 2015 году. В рамках дела прокуроры изучили 310 томов схожего уголовного производства от 2010 года. "С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей нами направлены запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Россию", – написала в соцсети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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