В Сети появился первый секс-гид для мусульманок

В продаже появилось первое в мире пособие по интимной жизни для мусульманок. Оно называется "Мусульманское секс-руководство: Халяльный гид к великолепному сексу".

Книгу можно купить в электронной версии за 12 долларов. Автором 54-страничного издания является мусульманка, пишущая под псевдонимом Умм Муладхат.

В секс-руководстве даются подробные советы по всем тонкостям любовных утех. Например, там рассказано о лучших позах для интимной близости любовью. Автор подчеркивает, что сексом можно заниматься только со своим мужем. Однако ее уже обвинили в излишней распущенности, сообщает The Guardian.

Умм Муладхат считает, что жена имеет право на сексуальное удовлетворение со стороны мужа. "Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки все узнают от своих матерей. Я сомневаюсь, что какая-то мать говорит так же подробно, как и я", – заявила автор "халяльного секс-гида".

Но есть и мусульманки, поддержавшие Умм Муладхат. В их числе председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир.

"Я за то, чтобы женщины говорили о сексе. Почему они не должны этого делать? В Исламе это не ново. Ученые давно подчеркивали важность сексуального удовольствия для женщин, в частности, давая советы мужчинам, как сделать так, чтобы это произошло", – считает Гохир. По ее мнению, пришло время "говорить об этом более откровенно".