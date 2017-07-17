Пузатый Саакашвили в нелепом наряде рассмешил Сеть

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили засветился в странном наряде во время прогулки в Карпатах. Политик был одет в желтую ветровку явно на пару размеров меньше, а в дополнение к ней шли обтягивающие джинсы.

Весь этот довольно нелепый образ завершали модные ботинки. В Сети уже успели оценить наряд бывшего главы Одесской области, с иронией прокомментировав стиль политика.

Так, многим пользователям экс-президент Грузии напомнил миньона из мультипликационного фильма "Гадкий я". "Миньоны рулят?" – написала на своей странице в одной из популярных соцсетей Екатерина Решетникова. "Или Дейл спешит на помощь, но без Чипа", – вторит ей Оксана Козлова.





Кроме того, не осталась без внимания пользователей Сети и не слишком спортивная фигура политика. "А пузо надо бы убрать! И не рваться в президенты Украины – шарик сдулся", – написала Зианида Ивановская.





Михаил Саакашвили уже не в первый раз удивляет публику своим странным стилем в одежде. Так, в прошлом году во время антикоррупционного форума в Днепропетровске (сейчас Днепр. – Прим.Ред.) политик привлек к себе внимание не ярыми антикоррупционными речами, а своей заправленный в носок штанину. "Михаил Николозович Саакашвили харизмат, конечно, но штанину в носке я не понял", – на своей странице в Facebook написал один из участников встречи Дмитрий Яновский.





По мнению комментаторов, нелепый внешний вид экс-президента Грузии мог быть связан с тем, что до места проведения Антикоррупционного форума он добирался на велосипеде. Штанины он заправил, чтобы их не затянуло в цепь, после чего просто забыл оправиться. Впрочем, установившиеся тогда в Днепропетровске погодные условия явно не способствовали подобным поездкам на свежем воздухе, что явно снижает реалистичность "велосипедной" версии.

