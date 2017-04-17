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Российский "Терминатор" напугал Запад

Фото: GLOBAL LOOK press
Западные СМИ обратили внимание на российского робота Федора. Журналисты назвали его "ужасающим киборгом" и увидели в нем главного героя популярного фильма "Терминатор".
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По данным СМИ, боевой робот F.E.D.O.R. способен принимать собственные решения, разработчики оснастили его системой мелкой моторики. Помимо прочего, он умеет стрелять из пистолетов одновременно с двух рук. Журналисты The Sun испугались Федора и предположили, что активная разработка киборга началась на фоне ожиданий Третьей мировой войны.

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Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

При этом вице-премьер Дмитрий Рогозин написал в социальной сети Twitter, что F.E.D.O.R. не станет машиной-убийцей. "Мы не "Терминатора" создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах", – пояснил он.

По словам политика, "боевая робототехника – ключ к созданию интеллектуальных машин". Рогозин добавил, что эти технологии могут быть задействованы также в авиации и в космической сфере.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой показано, как робот без человеческой помощи управляет автомобилем. По словам разработчиков, F.E.D.O.R. в будущем сможет заменить работников спасательных служб.

Напомним, в 2021 году будет осуществлен первый запуск нового российского космического корабля "Федерация". Генеральный конструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин сообщил, что за штурвалом судна будет F.E.D.O.R. "Сам робот-андроид F.E.D.O.R. (Final Experimental Demonstration Object Research), также известный под именем Федор, был создан инженерами НПО "Андроидная техника", – рассказал он.

Автор: Константин Улюкаев17 апреля 2017, 15:43

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