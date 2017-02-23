Рогозин пересчитал союзников России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III.

По мнению Рогозина, в мире существует всего три союзные России силы: армия, Военно-морской флот и оборонно-промышленный комплекс. Соответствующее заявление политик сделал в социальной сети Twitter.

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"Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества!" – написал он. Рогозин добавил, что особую благодарность хотел бы выразить ветеранам боевых действий.

Политику ответил известный российский пранкер Вован. "А где еще два?" – спросил он, обращаясь к Рогозину. По всей видимости, вице-премьер оставил сообщение телефонного хулигана без ответа.

Отметим, что Рогозин несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III. Тот считал, что у Москвы только два союзника – армия и флот. Высказывание государя и вариации на эту тему до сих пор активно используются пользователями Сети.