Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс отказался пользоваться лифтами из-за нежелания "кормить российскую экономику". Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в ответ предложил ему отморозить уши.

"Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них", – цитирует Имантса Парадниекса агентство Sputnik.

Выбирая из благ цивилизации, источником которых является Россия, латвийский депутат поставил крест именно на лифтах. И не учел один момент: подъемные механизмы работают на том же электричестве, что обеспечивает комфортное пребывание в сейме. "Нужно еще назло нам уши отморозить", – написал в соцсети Facebook Дмитрий Рогозин.

@Ruposters латвийский депутат отказался от мозга, назло России — Алексей Николаевич (@alekseyitskov) 29 марта 2017 г.

В интернете Парадниекса подняли на смех. "Дебил!" – заявил один из пользователей соцсети Twitter. "Латыши, как всегда, в пьяном угаре", – отметил другой.

Парадниекс тоже решил клоуном подработать. https://t.co/MiRkMlghqx — Артур Степченко (@ArchijX) 26 марта 2017 г.

Депутата латвийского сейма сравнили с представителем Заксобрания Санкт-Петербурга Виталием Милоновым, известным неоднозначными заявлениями. Например, недавно эпатажный российский политик связал неприятие коррупции с просмотром порнофильмов.

Высказывания Парадниекса тоже вызывают немало вопросов. В 2016 году он обратил внимание на русскоязычную вывеску "Ленинград" над кафе в центре Риги и заявил, что это "коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране".