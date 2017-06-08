В России почтальонов потеснят беспилотники

Минпромторг включил дирижабли и дроны в проект Стратегии развития электронной торговли. По мнению представителей ведомства, в перспективе беспилотники могут использоваться при доставке товаров, заказанных россиянами в интернет-магазинах.

В формирующейся до 2025 года Стратегии развития электронной торговли в России Минпромторг предлагает с помощью летательных аппаратов решать проблемы в логистике и разрабатывать программы по развитию инновационных технологий. "Почта России" уже ведет переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы беспилотниками.

Вместе с тем, интернет-торговцы отмечают, что на данный момент в нашей стране нет необходимого уровня заказов продукции в Сети, чтобы было выгодно использовать дроны, как это уже делают в США, передает газета "Известия".

В Стратегии развития электронной торговли в России, которую Минпромторг формирует совместно со Сбербанком, говорится о том, что в стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, позволяющая доставлять товары из интернет-магазинов в срок до трех суток и по разумной цене.

При этом в документе отмечается, что "для решения проблем логистики необходимы государственные меры стимулирования и специальные программы". В частности, таковыми могут быть развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3-D принтеры и пр.)".

"Документ требует доработки в части создания необходимых для граждан сервисов по развитию интернет-торговли, включая качественную логистику", – сообщили в "Почте России". Госкомпания высказывает свои предложения по совершенствованию стратегии.

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В Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) рассказали, что сейчас в нашей стране на человека приходится три заказа в год. Доставка дронами может стать выгодной, когда этот показатель увеличится до ста заказов на душу населения, уточнили в НАДТ.