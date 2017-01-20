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Самые обсуждаемые научные разработки России

Фото: GLOBAL LOOK press/Philip Gordon
Программа-антиплагиат вывела на чистую воду "Фантастических тварей", волшебная таблетка спасет печень после праздничного застолья, а землетрясения наконец можно будет прогнозировать... Это лишь часть новейших разработок российских ученых, бурно обсуждаемых не только в научном мире, но и в Сети.
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Результаты новейших исследований обнародованы учеными в декабре прошлого года. Самые медийные научные проекты были представлены НИТУ "МИСиС" и журналом "ТОП-наука" в первом научном хит-параде. 

Волшебная таблетка для печени

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman M?rzinger

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова накануне Нового года сделали подарок всем любителям горячительных напитков. Они сообщили о разработке препарата, способного спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ.

Несмотря на то, что момент для презентации нового препарата был выбран удачно – когда как не в праздники позаботиться о печени? – ученым еще нужно провести доклинические испытания этой формы. Это означает, что волшебный препарат, спасающий печень в ситуациях "повышенной нагрузки", появится на фармакологическом рынке лет через пять. 

Вместо водителя – радар

Фото: кадр youtube.com

Тема автомобилей-беспилотников остается одной из самых популярных в российской науке. Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники создали два макета радара для первого российского беспилотного грузовика. Они пообещали до конца 2017 года передать их КамАЗу для испытаний.

При этом речь идет о собственной разработке отечественных ученых, а не об аналоге зарубежных образцов. По окончании испытаний сотрудники университета планируют создать компактный прототип радара, после чего начнут подготовку к серийному производству.

Вселенная на диете

Фото: wikipedia.org 

Темная материя Вселенной "худеет", предупреждают российские ученые. По мнению физиков из МФТИ, Института ядерных исследований РАН и Новосибирского государственного университета именно распадом части темных частиц можно объяснить известные странности в астрофизике.

Речь идет, в частности о постоянной Хаббла, которая имеет разные значения в близких и далеких от нас районах Вселенной. Примечательно, что за 13,8 миллиардов лет темной материи удалось "похудеть" всего лишь на 2-5%.

Житие челябинского метеорита

Фото: wikipedia.org

Челябинские метеориты настолько суровы, что и через четыре года после падения вызывают интерес в научном мире. Ученые из Физико-технологического института УрФУ поэтапно восстановили все циклы "жизни" метеорита "Челябинск", взорвавшегося не только в небе над Уралом, но и в YouTube в феврале 2013 года.

Однако почивать на лаврах екатеринбургские ученые не собираются. Они уже анонсировали изучение "метеорита Яраткулова", упавшего на территории Челябинской области в начале XX века.

Abibas vs Adidas

Фото: GLOBAL LOOK press/Julian Stratenschulte

Исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, что общий объем оборота нелегальной продукции на потребительском рынке России в 2015 году составил примерно 2,5 триллиона рублей. Примечательно, что самая большая доля контрафакта – около 40% – зафиксирована на рынке алкоголя.

На второй строчке "антирейтинга" изделия легкой промышленности – около 35%). Третье место у парфюмерно-косметической продукции, доля контрафакта на российском рынке составляет около 20%.

Электричеством по ядерному топливу

Фото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС

Сотрудники Дальневосточного федерального университета разработали, по их словам, не имеющий аналогов в мире способ изготовления ядерного топлива для атомных реакторов – с помощью электричества. Напомним, что основным видом топлива для реакторов являются таблеточные уран-оксидные композиции, которые вырабатывают из порошка путем грануляции, прессования и спекания. Приморские ученые предложили иной способ производства – электроимпульсное спекание под давлением.

Предупрежден – значит вооружен

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin

Ученые Дальневосточного федерального университета предлагают развернуть в России сеть реперных станций, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие станции могут измерять свое положение относительно друг друга с высокой точностью.

В основе метода лежит свойство земной поверхности перед землетрясением существенно менять свою высоту над уровнем моря в районе будущих толчков, что служит предвестником сейсмического движения. Вот эти изменения и будут фиксироваться сетью станций, обещают ученые. Однако при всех достоинствах этого метода у него есть один существенный минус: он слишком затратен.

Фантастические воры

Фото: кадр их мультфильма "Тайна Третьей Планеты"

Сотрудники Томского университета систем управления и радиоэлектроники удивили научный мир еще одним открытием. Они разработали программу, позволяющую распознать плагиат. После того, как в нее загрузили сюжет ленты "Фантастические твари и где они обитают", выяснилось, что фильм на 90% совпадает с содержанием знаменитого советского мультфильма "Тайна третьей планеты", снятого Романом Качановым в 1981 году.

Так, герой Ньют Скамандер – это тот же профессор Селезнев, прототипом Ковальского стал капитан Зеленый, а Порпентина – та же Алиса. При этом речь идет не только о количестве основных персонажей и их взаимосвязях, но и об основной сюжетной линии – поиске фантастических животных

Примечательно, что год назад сотрудники ТУСУР уже выступали с подобным разоблачением. В феврале 2016-го они заявили, что содержание первого фильма фантастической саги "Звездных войн" на 96% копирует киносказку "Кащей Бессмертный", снятую Александром Роу в 1944 году.

Автор: Геннадий Куприянов20 января 2017, 20:08

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