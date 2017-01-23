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Российские ученые создают "летающий внедорожник"
О планах создания "летающего автомобиля" заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Ян Чибисов. По его словам, речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля.
Несмотря на то что машина будет пилотируемой, она будет оснащена автоматической системой управления. Она сможет совершать вертикальный взлет и посадку на пересеченной местности.
"Нам нужен "летающий автомобиль" – по доступности, по возможности управления. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть", – подчеркнул представитель фонда в ходе встречи с инженерами предприятий-производителей.
Чибисов уточнил, что "летающий автомобиль" сможет перевозить пассажиров и грузы весом от 100 до 1000 килограммов. Планируется, что новый аппарат будет задействован в спасательных операциях, добавил он.
В фонде сообщили, что отбор предложений на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки продлится до 28 апреля 2017 года. Победитель конкурса и станет разработчиком проекта. Ожидается, что объем его финансирования составит до трех миллионов рублей на срок до года.
Ранее сообщалось, что в будущем доставка пиццы и суши в Москве будет осуществляться по воздуху. Как писали Dni.Ru, в столице для этого планируется привлечь дроны. Однако в настоящее время полеты беспилотников над Москвой запрещены, поэтому инициаторы проекта намерены обратиться к федеральным властям с просьбой снять ограничения.
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