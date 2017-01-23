Российские ученые создают "летающий внедорожник"

Российские инженеры намерены нивелировать различия между водителем автомобиля и пилотом самолета. В скором времени в нашей стране может появиться аппарат, способный перемещаться не только по земле, но и по воздуху.

О планах создания "летающего автомобиля" заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Ян Чибисов. По его словам, речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля.

Несмотря на то что машина будет пилотируемой, она будет оснащена автоматической системой управления. Она сможет совершать вертикальный взлет и посадку на пересеченной местности.

"Нам нужен "летающий автомобиль" – по доступности, по возможности управления. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть", – подчеркнул представитель фонда в ходе встречи с инженерами предприятий-производителей.

Чибисов уточнил, что "летающий автомобиль" сможет перевозить пассажиров и грузы весом от 100 до 1000 килограммов. Планируется, что новый аппарат будет задействован в спасательных операциях, добавил он.

В фонде сообщили, что отбор предложений на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки продлится до 28 апреля 2017 года. Победитель конкурса и станет разработчиком проекта. Ожидается, что объем его финансирования составит до трех миллионов рублей на срок до года.

Ранее сообщалось, что в будущем доставка пиццы и суши в Москве будет осуществляться по воздуху. Как писали Dni.Ru, в столице для этого планируется привлечь дроны. Однако в настоящее время полеты беспилотников над Москвой запрещены, поэтому инициаторы проекта намерены обратиться к федеральным властям с просьбой снять ограничения.