Названы лучшие университеты России

Лучшим вузом России по итогам 2016-2017 учебного года стал Московский государственный университет имени Ломоносова. В топ-3 также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский государственный университет.

"МГУ остается неизменным лидером с момента основания рейтинга в 2010 году, а МИФИ сохранил за собой второе место второй год подряд благодаря высокому уровню международного сотрудничества и работе с высокотехнологичным бизнесом", – пояснил редактор проекта "Национальный рейтинг университетов" Алексей Чаплыгин.

В десятку лучших попали Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Московский физико-технический институт, Университет ИТМО, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Всего в рейтинге представлены 264 ведущих вуза страны. Их деятельность оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд университета, передает "Интерфакс".

Ночной МГУ похож на сказочный замок pic.twitter.com/x1aRmOG8x4 — Москва Онлайн (@MSK_Online) 5 июня 2017 г.

Максимальная оценка составила 1000 баллов – столько и набрал МГУ имени Ломоносова. У его ближайшего преследователя – МИФИ – 856 баллов.