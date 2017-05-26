Российских школьников хотят лишить выпускного

Министр образования России Ольга Васильева считает безумием, что некоторые родители берут кредиты на организацию пышного выпускного в школе. Она пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой.

Васильева отметила, что каждое учебное заведение вопрос о проведении выпускного решает самостоятельно. При этом чиновница добавила: в этом году "большинство школ считают, что это должно произойти очень достойно, скромно".

В качестве альтернативы роскошному выпускному министр предложила обычную линейку. "Вопрос как раз – прощание со школой, день последнего звонка, перевести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось: просто торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу действительно хорошие, важные слова", – заявила глава Минобрнауки в эфире радио "Говорит Москва".

Васильева уверена, что выпускной не должен превращаться в банкет, напоминающий свадьбу. Также министр поздравила российских выпускников с окончанием учебы, отметив, что они прошли "большой рубеж".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ. Он также подчеркнул, что в учебных заведениях не должны собирать деньги на выпускной. Отметим, в Узбекистане запретили проведение банкетов в кафе и ресторанах с участием школьников, а также сбор денег по окончании учебного года.