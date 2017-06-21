Россияне готовы ругаться с начальством

В результате опроса, проведенного среди российских работников, выяснилось, что почти 50% устраивает их начальство. Треть – скорее недовольны руководством, но молчат.

О шероховатостях, связанных с работой, многие россияне предпочитают молчать. Причин тому несколько: страх остаться без работы, прослыть скандалистом, быть проигнорированным. Сколько работников в стране, недовольных своим руководством, выясняла социологическая служба популярного сервиса Head Hunter.

В опросе участвовал 1201 трудящийся россиянин. Оказалось, что 40% раздражает неэффективное распределение руководством обязанностей в коллективе, 33% огорчает нежелание шефа повысить зарплату, 31% устали работать в постоянном авральном режиме.

При этом только 39% опрошенных напрямую говорят о своем недовольстве. Еще 31% так или иначе намекают о существующей проблеме. Оставшиеся копят раздражение и не обсуждают с начальством трудные вопросы.

При этом 42% в той или иной мере удовлетворены своим руководством. В то же время у 28% опрошенных начальник вызывает раздражение и огорчение. 29% считают, что к ним на работе предвзято относятся, а четверть пожаловались на любимчиков в коллективе.