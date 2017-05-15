Чего при поиске работы боятся россияне

Рекрутеры провели опрос среди сотрудников российских компаний, в ходе которого пытались выявить их эмоциональный фон, сопровождавший поиск работы. Оказалось, что половина соискателей вдохновлены новыми перспективами, а пятая часть респондентов отмечает снижение самооценки.

Женщины в силу своей природной эмоциональности более подвержены стрессу и негативным переживаниям в ходе трудоустройства. Но с возрастом у соискателей обоих полов остается все меньше страхов. Кандидаты до 35 лет в большей степени не уверены в себе, тогда как их более опытные коллеги спокойнее относятся к изменениям в карьере. Вероятно, с возрастом приходит осознание собственной ценности на рынке труда.



Результаты исследования обнародованы пресс-службой hh.ru. В ходе проведенного опроса в качестве основной негативной эмоции респонденты чаще всего называли опасение слишком долгого поиска работы (44%), а также недостаток интересных предложений (36%). Треть опасаются мошенников (29%), а четверть (25%) – что пока они ищут работу, у них закончатся деньги. 22% опрошенных указывают на снижение самооценки.

Женщины испытывают более сильный стресс в процессе трудоустройства. Отчаянно смелых и ни о чем не переживающих соискателей среди прекрасного пола всего 9%, тогда как мужчины и здесь показывают свою стрессоустойчивость: 16% мужчин ничто не может напугать при поиске нового места работы.

Опрос был проведен Службой исследований HeadHunter с 17 по 30 апреля. В нем приняли участие 7 994 сотрудников российских компаний.