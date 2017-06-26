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Общество

Аэрофлот отомстил сбежавшим из России пилотам

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Уволившихся из Аэрофлота пилотов не примут обратно как минимум три года. Недостаток летного состава в компании надеются восполнить иностранными специалистами, которых сейчас в штате перевозчика 20.
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Три года. Именно столько должно пройти с момента увольнения пилота из штата "Аэрофлота", чтобы компания рассмотрела возможность возвращение ренегата в свой штат, заявил генеральный директор предприятия Виталий Савельев.  

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"Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из "Аэрофлота", мы назад не возьмем, только через три года", – цитирует слова Виталия Савельева Интерфакс. По словам генерального директора, "за короткий период" "Аэрофлот" покинули 20 пилотов, дочернюю "Россию" – 120 специалистов. Савельев знает, куда утекают кадры: конечно же, в Азию. По словам главы компании, зарплата в Азии, например, в Китае в 1,5-2 раза больше российской.

"Аэрофлот" же платит командирам воздушного судна (КВС) 470 тысяч рублей в месяц, вторым пилотам – 320-350 тысяч рублей и повышать зарплату не намерен. По словам генерального директора, это и так "запредельные суммы, и у каждой должности есть потолок".


Как сообщала ранее пресс-служба Аэрофлота, руководство компании приняло решение ввести единовременные выплаты при первичном трудоустройстве летного состава: для командира воздушного судна – 650 тысяч рублей, для второго пилота – 350 тысяч. На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты Аэрофлота, решившие вернуться на прежнее место работы, если с момента их увольнения из группы "Аэрофлот" прошло не менее трех лет. При этом пилоты обязуются не увольняться минимум следующие два года, в противном случае единоразовые выплаты придется вернуть.

Автор: Алексей Минин26 июня 2017, 13:42

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