Когда Солнце уничтожит все живое на Земле

Ученые из Колорадского университета создали подробную модель изменения условий жизни на Земле, учитывающую огромное количество самых разных факторов. Они пришли к пугающему выводу, что всего через полтора миллиарда лет на нашей планете будет невозможно жить.

Неутешительные предсказания о последних днях для всего сущего на Земле появляются с завидной регулярностью. Не стали таить результатов своих исследований и ученые из Колорадского университета в США. Согласно их расчетам, невозможной для жизни планету сделают не последствия деятельности людей и даже не космические катаклизмы с участием гигантских астероидов или планет-убийц, а естественная эволюция Солнца.

Чтобы прийти к такому выводу исследователям понадобилось создать подробную модель Земли, которая бы учитывала огромное количество таких факторов, как влияние изменения температуры Солнца на атмосферу и воду, солнечная радиация и изменение климата. Специалисты высчитали, что каждые 110 миллионов лет Солнце будет становиться на 1% горячее, передает РИА ФАН.

В результате всего через полтора миллиарда лет практически вся поверхность нашей планеты выгорит, а вода с ее поверхности испарится. Перед этим обитателям Земли предстоит пережить непростой период, когда в Арктику придет придет тропический климат, а континенты будут безостановочно заливать дожди из-за испарений с поверхности Мирового океана.

Американские ученые отмечают, что та безрадостная картина, которую рисует проекция естественного изменения солнечной активности, заставляет смотреть на "ужасы" глобального потепления как на жалкую пародию. Правы ли американские ученые или в их расчеты закралась ошибка человечество сможет узнать лично через 1,5 миллиарда лет. Впрочем, только в том случае, если все остальные пугающие теории, ставящие конец света на более близкую дату, окажутся ошибочными.