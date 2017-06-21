Глава Гидрометцентра объяснил погодные аномалии

Из-за глобального потепления планету ждут резкие перепады жары и холода. Это связано с неравномерным прогреванием Земли.

"Ученые-климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления – а глобальное потепление не вызывает сомнений – будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость (как угодно можно слово подобрать). Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых", – предупредил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает НТВ.ru.



Земля прогревается неравномерно, утверждают ученые. Пока в Арктике теплеет и ее ледники тают, на экваторе перемены климата практически незаметны.

"В результате разница температур между экватором и полюсом уменьшается, а это различие температур между экватором и полюсом – основа для возникновения циркуляции в атмосфере", – объяснил Вильфанд.

Погодные аномалии сейчас отмечаются во многих регионах России. В Барнауле из-за дождей улицы превратились в реки. В Мурманске выпал снег. Во Владивостоке опустился туман. А в Красноярске – почти 40 градусов выше нуля.

Как ранее писали Dni.Ru, зарубежные ученые считают: климат на Земле меняется настолько стремительно, что человечество не успеет приспособиться к глобальному потеплению. К концу XXI века три четверти населения Земли будет существовать в условиях невыносимой жары.

Российские исследователи более оптимистичны. По их мнению, на планете потеплеет всего на 1,1 градуса, после чего средняя температура начнет медленно снижаться. Произойдет это примерно после 2022 года, считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Николай Завалишин. После этого начнется постепенный спад, независимо от того, сколько углеводорода будет сжигать человек.

К слову, 21 июня метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в центральном регионе. В Москве объявлено штормовое предупреждение. Возможен шквалистый ветер и сильный дождь.