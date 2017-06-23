Володин: КПРФ поторопилась с инициативой о переносе праздников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил не торопиться с отказом от новогодних каникул. Таким образом председатель нижней палаты парламента ответил на инициативу некоторых депутатов от фракции КПРФ, которые заявили о целесообразности отмены "длинных праздников" в январе.

"Что касается с голоса предложения пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день 7 ноября – так вот такие вопросы надо обсуждать с гражданами РФ, и переносы делать эмоционально в преддверии праздников – нас не поймут", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Он предложил сначала обсудить этот вопрос, а затем говорить о его целесообразности. "Не надо пугать такими решениями, а то подумают, что все тут всерьез думают этим заняться", – сказал Володин.

Напомним, в четверг, 22 июня, депутаты от Компартии во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым выступили с предложением внести изменения в Трудовой кодекс России. В частности, парламентарии предложили включить в перечень нерабочих дней 31 декабря.

Вместе с тем они заявили о целесообразности отмены новогодних каникул. В соответствии с документом, нерабочими будут следующие дни: 31 декабря, 1 января, 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день).



В то же время законодатели предложили сделать выходным 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. "Это праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем", – считают авторы инициативы. По их словам, на полуострове "такой праздник есть".

Более того, депутаты хотят освободить людей от работы в день Октябрьской революции. "Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР", – подчеркнули парламентарии от КПРФ.

Стоит отметить, что Госдума активно привлекает общественность к обсуждению резонансных законопроектов. Так, 6 июня в стенах нижней палаты парламента состоялись слушания по программе реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятие были приглашены около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания парламентариям и представителям мэрии города. Госдума учла мнения приглашенных москвичей во втором и третьем чтениях проекта закона о реновации.

Кроме того, на начало июля намечены парламентские слушания по вопросам долевого строительства в России. К участию приглашаются представители обманутых дольщиков, а также правительства и бизнес-сообщества. "Нам нужен конструктивный диалог, чтобы, действительно, это все рассмотреть с разных сторон, потому что нам нужно выработать позицию вот по каким вопросам", – подчеркнул председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

