В России зажгли свечи памяти

В ночь с 21 на 22 июня в России прошла ставшая уже традиционной акция "Свеча памяти". 76 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. В память о павших тысячи людей зажгли свечи на улицах, площадях и набережных городов.

Акция стартовала на Дальнем Востоке. Первыми свечи зажгли на Камчатке, затем в Сибири, на Урале, и, наконец, в Москве. На Крымской набережной появилось 1418 свечей – столько дней продолжалась страшная война. На площадке стояли "хранители огня" в военной форме, которые рассказывали москвичам об истории Великой Отечественной.

На бордюре вдоль набережной установлены свечи, а также красные листы отрывного календаря, на них белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Возле парка "Музеон" собрались желающие принять участие в акции, люди приносят к набережной свечи и красные гвоздики.

В акции приняли участие и депутаты "Единой России". Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. "Мы подарили освобождение от фашизма не только нашему Отечеству, но и всему миру. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! Эти слова как электрический ток проходят в каждом из нас", – сказала Яровая.

Великая сила духа нашего народа предопределила победу на все времена.

Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Евгений Ревенко, который также принял участие в акции на Крымской набережной, заявил, что День памяти и скорби навсегда останется в памяти наших соотечественников. "Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. В День памяти и скорби мы вспоминаем и тех, кто спас мир от фашизма, и тех, кто стал его невинными жертвами, – мирных жителей, которые были застигнуты врасплох немецкими захватчиками", – сказал он.





Тех, кто сражался за победу, на рассвете вспомнили в самом сердце Москвы. Ровно в четыре часа утра, в час, когда в 1941 люди узнали, что пришла беда, в Александровском саду вновь прозвучал голос Юрия Левитана: "Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение…". Пришедшие ранним утром люди возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

В Александровском саду героев войны будут вспоминать и днем 22 июня. В церемонии возложения венков примет участие президент Владимир Путин. Несколько тысяч человек соберутся и на Поклонной горе, в Музее Великой Отечественной войны.

Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, проходят 22 июня по всей России и более чем в 80 странах мира. Первым удар немецких войск принял Брест. Там сегодня почтили память защитников Брестской крепости – на площади Церемониалов прошел митинг-реквием. В нем приняли участие делегации городов-побратимов, ветераны, молодежь, воины местного гарнизона, а также участники бронепробега Союзного государства "Дорога мужества".





В столице Приднестровья сегодня тоже вспоминают всех погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны. На мемориале Славы в Тирасполе прошла акция "Свеча памяти", сюда пришли жители города, руководство республики, командование оперативной группы российских войск в Приднестровье, а также представители Абхазии и Южной Осетии.

Организатор акции "Свеча памяти" – Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", помогает ему Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. "Свеча памяти" стала важным общенародным символом солидарности наряду с акциями "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк".





День 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз, стал одним из самых скорбных в истории страны, дав начало четырем годам безостановочной борьбы и лишений. Великая Отечественная война принесла множество разрушений и смертей, однако, сумев преодолеть все сложности, советские солдаты, в конечном итоге, уничтожили агрессора.



