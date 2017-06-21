На Поклонной горе 22 июня зажгут свечи памяти

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве 22 июня будут зажжены 1418 свечей, соответствующих количеству дней Великой Отечественной войны. В Зале Памяти и Скорби соберутся политики, общественные деятели, школьники и студенты.

"Патриотическая народная акция "Свеча Памяти" в Музее Победы на Поклонной горе в этом году пройдет в 13-й раз. Страшная война, унесшая жизни 27 миллионов человек, продолжалась 1418 дней. Именно столько свечей зажгут люди, пришедшие в годовщину начала Великой Отечественной войны на Поклонную гору.

Инициативу музея поддерживают люди всей страны, и сегодня она стала поистине народной, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

"Каждый, кто придет в этот день в Музей Победы, сможет зажечь свою свечу и почтить память родных и близких вместе с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, представителями общественных и молодежных движений, общественными деятелями", – отметили в музее.





Свои свечи памяти зажгут ребята из летней школы "ПатриУм" – талантливые школьники из всех регионов России, которые стали победителями в конкурсах интернет-портала "Одаренные дети". Они увидят светозвуковую 3D-инсталляцию "Дорога к Победе", встретятся с известными политиками, спортсменами и деятелями культуры в рамках проекта "Мы – наследники Победы".

"Свеча памяти" стала важным общенародным символом солидарности наряду с акциями "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк". День 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз, стал одним из самых скорбных в истории страны, дав начало четырем годам безостановочной борьбы и лишений. Великая Отечественная война принесла множество разрушений и смертей, однако, сумев преодолеть все сложности, советские солдаты, в конечном итоге, уничтожили агрессора.