"Бессмертный полк" завоевывает западный мир

Зародившаяся несколько лет назад в России акция "Бессмертный полк" постепенно завоевывает мир. С каждым годом география ее проведения расширяется: в шествиях памяти принимают участие все больше стран и людей.

В 2017 году "Бессмертный полк" побил рекорд – только в России в акции приняли участие почти 8 миллионов человек. В Москве, несмотря на нехарактерную для начала мая промозглую погоду и дождь, на шествие вышли 850 тысяч человек. В первых рядах шел президент Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика. В Санкт-Петербурге, пережившим блокаду, на улицы вышли 700 тысяч человек. Акция прошла по всей России – за Уралом и на Дальнем Востоке, в Калининградской области и в южных республиках.

Люди несли портреты своих родственников, воевавших и трудившихся в годы Великой Отечественной войны, ковавших Великую Победу. День 9 мая стал поистине объединяющим для миллионов людей праздником, стал днем памяти и гордости. Не случайно на шествия по всему миру выходили целые семьи с детьми, превращая День Победы в день, когда вспоминают историю своего рода, вписанную в общую историю страны.





Шествие прошло также в более чем десяти странах мира, с каждым годом география "Бессмертного полка" расширяется. США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Таиланд… В этом году к этому списку добавилась Камбоджа: на улицы Пномпеня вышли около ста граждан России, работающих и живущих в стране.

В столице Греции Афинах шествие "Бессмертного полка" возглавила дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с Михаилом Егоровым Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Циала Кантария вместе с другими участниками акции прошла с портретом отца от Русской церкви Святой Троицы в центре города до памятника Неизвестному солдату.





Чешский политик и писатель Йозеф Скала специально приехал в Москву для того, чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка" и был поражен тем, сколько людей он увидел в растянувшейся на несколько километров колонне. "Русская душа всегда стремится к какой-то важной и высокой цели. Такими акциями, идущими от сердца, сейчас в России заполняется вакуум, возникший в переломные 80-е и 90-е годы", – сказал Скала в интервью Dni.Ru.

Говоря об исторической правде, автор восьми книг Йозеф Скала категорически опроверг псевдоисторическую версию событий середины ХХ века, которую активно продвигают на Западе и поддерживают некоторые либералы в России. "Те, кто лицемерно утверждает, что вместе с Гитлером в развязывании Второй мировой войны виновата Москва, получили достойный отпор, в том числе, и с помощью акции "Бессмертный полк", – сказал чешский политик.

"Я сделаю все для того, чтобы движение "Бессмертный полк" и дальше расширяло свою географию в европейских странах", – заключил Йозеф Скала.

Когда русофобы говорят про "победобесие", они отчасти правы

Мы празднуем Победу над бесами и в этот день нынешних бесов дико корежит

С #9мая pic.twitter.com/T6hhaguIcU — Федор Капишев (@fkapishev) 9 мая 2017 г.

Единственной страной, где при проведении акции "Бессмертный полк" возникли проблемы, стала Украина. Нынешние киевские власти назвали шествие "политической провокацией", а националисты всячески пытались сорвать его и вступали в перепалку с участниками. В некоторых городах дело доходило до столкновений и драк. Тем не менее, в столице страны на улицы вышли около трех тысяч киевлян с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.