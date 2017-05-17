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Правила идеального резюме

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Что нужно сделать, чтобы произвести впечатление на работодателя? Как вести себя на собеседовании, что говорить и как правильно презентовать собственные навыки?
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Разделять ценности компании

Служба исследований Зарплата.ру провела опрос, согласно которому 12% респондентов честно признались, что их увольняли или они сами уходили из-за несоответствия корпоративной культуре. Как правило, разделение ценностей компании всеми сотрудниками особенно важно для двух типов организаций: начинающих стартапов и больших международных компаний.

Раньше вопрос "Почему вы хотите у нас работать?" звучал в конце собеседования. Его задавали для проформы и закрепления уже сформировавшегося образа соискателя. Но не удивляйтесь, если вы услышите его раньше – теперь он может существенно повлиять на выбор менеджера по персоналу.

Выделяться опытом, а не дипломом

Если мы говорим о трудоустройстве в большую компанию на должность одного из сорока менеджеров, вас, скорее всего, даже не спросят об образовании. Если ваше обучение – это диплом регионального университета, то не делайте на этом акцент. Рекрутера может заинтересовать диплом выпускника Гарварда или MBA, но их количество на российском рынке труда сильно ограничено. Потому я рекомендую оформлять резюме в виде перевернутой пирамиды: от большого опыта работы со всеми навыками и умениями на сегодняшний до небольшой заметки об уровне образования.

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

Согласно объединенным исследованиям Российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и исследовательской организации Левада-Центр, многим работодателям в России совершенно неважно наличие диплома, не то, что степень аккредитации вуза или успеваемость бывшего студента. Потому постарайтесь делать в резюме акцент на опыте, а не на образовании.

Уметь подтверждать навыки

Если вы проходили курсы изучения английского языка несколько лет назад, а сегодня уже и не можете связать пару слов по-английски, вычеркните неактуальную информацию из резюме. Раньше соискатель мог указать множество навыков, с которыми знаком интуитивно, но сегодня, когда ценятся мультизадачные специалисты, несоответствие навыков может насторожить интервьюера.

Журналисту или дизайнеру нужно подтверждать свои навыки примерами из портфолио, без которых идти на собеседование нет смысла. Кстати, управленческие способности менеджера могут подтвердить рекомендательные письма с предыдущих мест работы. Не поленитесь собрать достаточное количество подтверждений вашей профпригодности, чтобы убедить будущего работодателя в своем профессионализме.

Обладать лидерскими качествами

Согласно исследованиям The Bloomberg Job Skills Report 2016, умение человека быть хорошим переговорщиком и возглавлять группу людей – одно из наиболее ценных, но в, то же время, самых редких навыков человека. Менеджеры по персоналу, будучи опытными психологами, наверняка попросят вас подтвердить строку с этой информацией, рассказав о предыдущем месте работы.

Быть лидером – это не значит возглавлять отдел или компанию. Вы можете смело заявить о своих высоких коммуникационных навыках, исходя из личного общения с коллегами или спортивного хобби, где вы выступаете капитаном команды. Например, вы возглавляли комитет по организации внутрикорпоративного поднятия квалификации, тем самым заставляли других людей учиться и развиваться.

Нестандартно мыслить и быть мультизадачным

Экономическая система России, да и всего мира, сейчас благоприятно влияет на возможность открытия новых небольших компаний, которые могут изменить все. Речь идет, конечно же, о различных IT-стартапах, которые, как правило, начинаются с трех членов команды: маркетолога, разработчика и дизайнера. Для других сотрудников ресурсы не предназначены, а значит все остальные функции ложатся на плечи всего нескольких человек. С другой стороны, умение выходить за рамки стандартного мышления особенно востребовано в различных компаниях-посредниках или креативных агентствах. Причем, речь идет не о творческом подходе к реализации проекта, а об умении предложить клиенту такой вариант сотрудничества, который идеально впишется в бюджет, сможет поднять продажи и решить мелкие конфликты с конкурентами или подрядчиками.

Запомните самое главное правило – для каждой компании нужно составлять новое резюме, исходя из требований вакансии. Шаблонный набор качеств в 10 строк затеряется на фоне других соискателей, которые подошли к составлению резюме более вдумчиво. Постарайтесь внести больше индивидуальности в ваше резюме: добавьте ссылки на свои публикации или профиль на тематическом ресурсе, где вы выступаете авторитетным участником сообщества.

17 мая 2017, 17:13

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