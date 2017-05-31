Путин в восхищении от российских мультфильмов

Президент России Владимир Путин восхищен работой российских аниматоров. На встрече с ними глава государства сказал, что гордится достижениями отечественной мультипликации.

За столом в Кремле собрались руководители анимационных студий для того, чтобы поговорить об удачах и проблемах. Президент в начале беседы отметил успехи отрасли последнего времени.

"Мы с вами встречаемся накануне Международного дня защиты детей, но очень хорошо, что анимационные фильмы посвящаются не только детям, анимация – это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире – в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации", – напомнил Путин.

Президент отметил, что большая часть мультипликационной продукции обращена к детской аудитории. "В такой яркой, талантливой, красивой форме вы учите детей понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла, это просто важнейшая задача", – сказал глава государства и отметил, что отечественные мультфильмы отвоевывают активные позиции в мировом кинематографе.





Лидерами экспорта в последнее время стали "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка", "Смешарики", "Снежная королева". Заместитель директора по вопросам лицензирования мультфильма "Маша и Медведь" Владимир Валиев сообщил, что его начнут транслировать в Японии и Китае в 2018 году. На очереди – Индия и Австралия, также планируется расширить географию трансляции мультфильма за счет арабских стран. "Маша ходит с покрытой головой, что соответствует мусульманским канонам", – уточнил Валиев.

В 2017 году "Союзмультфильм" выпустит в прокат первый в постсоветский период полнометражный анимационный кукольный фильм "Гофманида", а на 2018 года запланирован выпуск полнометражного фильма "Суворовъ".

