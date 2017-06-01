У Украины отобрали последнюю гордость

Соучредитель Microsoft Пол Аллен разработал гигантский самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска ракет в космос. Новый лайнер обогнал в своих размерах советский АН-225, который Украина считала одним из своих главных достижений.

Похоже, теперь Киеву нечем будет гордиться, так как американский самолет признан экспертами самым большим в мире. До этого самым гигантским лайнером считался АН-225.

Размах крыла нового изобретения компании Stratolaunch Systems достигает 117 метров. Весит он около 227 тонн, а вместе с нагрузкой – до 600 тонн, передает The Verge. Лайнер ездит по земле на 28 колесах.

Свой груз он будет перевозить при помощи шести двигателей Boing 747. Разработчик планирует использовать новый самолет в качестве ракеты-носителя. Планируется, что лайнер будет поднимать ракеты на суб-орбитальные высоты, а затем запускать.

На данный момент, Stratolaunch проходит серию испытаний. И запуск ракет с его помощью состоится еще не скоро. "Это был важный шаг в подготовке самолета для наземных испытаний, затем будут испытания двигателей, наземное маневрирование, в конечном счете, первый полет", – отметили в компании. Если тестирование лайнера пройдет успешно, то его первый демонстрационный полет пройдет уже в 2019 году.

АН-225 "Мрия" – советский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. На данный момент, среди действующих лайнеров, этот является самым большим в мире. АН-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе. Первый полет лайнера был совершен 21 декабря 1988 года.