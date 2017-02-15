Минобороны показало истребители Су-35С в деле
Многоцелевые самолеты летали с боевой нагрузкой – ракетами "воздух-воздух". Кроме того, также на одном из кадров видна подвешенная под фюзеляжем авиабомба. Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.
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