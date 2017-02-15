Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа.

Многоцелевые самолеты летали с боевой нагрузкой – ракетами "воздух-воздух". Кроме того, также на одном из кадров видна подвешенная под фюзеляжем авиабомба. Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.