Как фальшивый ветеран кутил на деньги министров

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз принялся ударными темпами восстанавливать разрушенные города и села, поднимать промышленность и сельское хозяйство. Вместе с тем страну в это время захлестнул масштабный всплеск преступности: тут и там появлялись новые банды и преступники-одиночки, большинство из которых, впрочем, не выходили в своей деятельности за рамки грабежа и разбоя. Однако был среди них тот, кто решил играть по-крупному, нацелившись на высших партийных и государственных чиновников.

В один из теплых майских дней 1947 года в сторону ближней дачи Иосифа Сталина в тогда еще подмосковное Кунцево мчался правительственный лимузин. Ехали в нем занимавший пост командующего военно-воздушными силами Московского военного округа, а по совместительству сын "отца народов" Василий Сталин и министр промышленности Михаил Хруничев. На повестке дня стоял важный для развития военного потенциала страны вопрос – создание первого советского вертолета.

В пути между делом министр обращается к сыну "вождя народов", заявляя, что познакомился с его фронтовым другом, инвалидом. Младший Сталин насторожился и поинтересовался, о ком говорит Хруничев. Тот в ответ произнес фамилию некоего Кузнецова, рассказав при этом, что инвалид якобы во время войны летал на боевые задания вместе с Василием Иосифовичем и даже спас ему жизнь. "Кстати, ему от вас большой привет", – сказал Хруничев.

Сын "вождя народов" нахмурился, заявив, что никакого Кузнецова он не знает. Министр растерялся. Еще бы, ведь якобы фронтовому товарищу младшего Сталина Хруничев до этого выписал хорошую денежную помощь. Василий Иосифович посмотрел на министра как на деревенского простачка. А уже через несколько дней на рабочий стол главы советского государства легла докладная записка о том, что в столице орудует гениальный мошенник, который уже обвел вокруг пальца 26 его министров.

Прирожденный преступник

Родившийся в Житомире в 1914 году Вениамин Вайсман с молодых лет пошел по наклонной дорожке. Работать молодой человек не любил, предпочитая добывать средства на жизнь преступными способами. Начинал он с малого, постепенно переходя на более крупные дела: мелкие кражи сменились ограблениями, а затем похищениями целых железнодорожных эшелонов, груженых самыми разнообразными товарами. Преступник получил свой первый срок в 9 лет, когда его отправили в детскую колонию. Однако каждый раз он умудрялся совершать побег из мест заключения.

Полем преступной деятельности Вайсмана стала вся территория СССР. У него нередко водились хорошие деньги, которые он спускал на женщин и азартные игры. Впрочем, холостяцкая жизнь рецидивистку рано или поздно надоела, и он решил завести семью с простой девушкой Анной из Подмосковья. Ради нее он обещал остепениться и завязать со своим преступным ремеслом, найдя, наконец, нормальную работу. Вскоре он устроился на завод, где стал первоклассным токарем. Но вскоре жизнь обычного работяги Вайсману наскучила. Его тянуло к новым криминальным приключения.

В 1944 году аферист в очередной раз загремел в тюрьму, откуда, впрочем, ему вновь удалось бежать. Однако Вайсман заблудился в лесах Вологодчины, где бродил несколько дней по сорокаградусному морозу. Тем не менее, беглец все-таки смог выйти к маленькой деревушке. Там местный фельдшер, осмотрев его обмороженные ноги, принял решение об их ампутации. Кроме того, рецидивисту удалили кисть левой руки, где уже начиналась гангрена.

Фальшивый герой

Тем не менее, потеря трех конечностей не остановила Вайсмана. Немного подлечившись, он перебрался в Москву. На дворе 1945 год. Победившая фашизм страна ударно восстанавливает разрушенное войной народное хозяйство. Жизнь людей постепенно входит в привычное русло, а солдаты постепенно начинают возвращаться с фронта. Однако пока страна советов привыкала к мирной жизни, Вайсман решил воспользоваться ситуацией и придумал хитрый план. В течение нескольких месяцев он умудрился изучить характер работы министерств, их управлений и предприятий. У тамошних служащих преступник каким-то образом выведал фамилии руководителей и ответственных работников.

За 20 тысяч рублей он разжился фальшивой наградной книжкой дважды Героя Советского Союза, нацепил пиджак с орденами и медалями и стал именовать себя "гвардии капитаном танковых войск Кузнецовым". А с учетом физического состояния афериста – "инвалидом Великой Отечественно войны". Преступник придумал легенду, что штурмовал Берлин, однако буквально в последние дни войны его "тридцатьчетверку" подбили, а сам он чудом остался жив, но лишился нескольких конечностей. Кого же оставит равнодушным столь трогательная история?

Доверяй не проверяя

Итак, стартовые позиции были готовы. Свою преступную схему аферист первый раз испытал в марте 1946 года. Тогда Вайсман посетил министра речного флота СССР Зосима Шашкова. чиновнику он представился не только как герой войны, но и как бывший моторист Амурского речного пароходства. После задушевной беседы с министром аферист вернулся домой с 2300 рублями в кармане – огромной по тем временам суммой. Позже он получил от Шашкова еще две тысячи рублей и новенький мужской костюм в качестве "бонуса".

Затем жертвой преступника стал министр пищевой промышленности СССР Василий Зотов. В его кабинете лже-Кузнецов объявился осенью того же года. Министр любезно принял нежданного гостя, внимательно выслушав его историю. Чиновник искренне проникся рассказом афериста. Сам вид этого инвалида, грудь которого была увешана наградами, напоминал сердобольному Зотову обо всех тяготах, которые вынесли на себе во время войны простые люди. И когда "ветеран", стыдливо спрятав глаза, признался, что к министру его привела острая нужда, Зотов без колебания сделал все от него зависящее, чтобы помочь страдальцу. Он выделил аферисту 9500 тысяч рублей.

Так преступник обошел еще более 20 министров. Высокопоставленные чиновники оказались безоружны перед видом "героя". Где-то Вайсману выделяли полторы, две, а то и четыре тысячи рублей, а также предоставляли ему продукты и даже некоторые дефицитные товары. И это тогда, когда в стране свирепствовал жестокий голод.

В ноябре 1946 года "гвардии капитан" посетил президента Академии наук Сергея Вавилова, которому также рассказал о своих фронтовых "подвигах". Именитый ученый сжалился и дал указания обеспечить Вайсмана высококлассными протезами. После этого преступник решил залечь на дно, прогуливая полученные деньги в столичных ресторанах.

Со всем размахом

На охоту он вышел лишь в феврале 1947 года. На этот раз своей "добычей" он назначил высших партийных чиновников. Так, в марте он попал на прием в ЦК Компартии. Там он вновь включил на полную свой навык убеждения, снова рассказывая слезливую историю о подбитом танке и липовых фронтовых заслугах. В итоге аферист выхлопотал для себя квартиру в Киеве, а также регулярное лечение, о чем позаботился начальника отдела руководящих кадров ЦК ВКП (б).

Однако этого мошеннику явно было недостаточно. Квартиру дали, а кто ее будет обставлять мебелью? И лже-ветеран отправился на прием к очередному чиновнику. Уже через несколько дней министр лесной промышленности СССР Георгий Орлов поручил предоставить аферисту за счет ведомств мебель для квартиры, а также одноразовую денежную помощь в размере 2500 рублей.

После этого преступник мог бы успокоиться и завязать со своей "карьерой". Жить в просторной киевской квартире на Крещатике, пользоваться хорошим медицинским обслуживанием и просаживать полученные деньги в ресторанах. Но, как говорится в одной известной поговорке, "жадность фраера сгубила".

На Украине мошеннику быстро надоело – масштаб не тот. Поэтому он вновь отправляется в Москву. В столице он посещает министров торговли, черной металлургии, электростанций и других руководителей крупных ведомств. И никогда не уходит от них с пустыми руками. Сердобольные чиновники с радостью выписывали ему денежную помощь, а также предоставляли продукты и одежду.

Крах "великого комбинатора"

Задержали фальшивого "героя" лишь летом 1947 года. Тогда он пришел на прием к министру тяжелого машиностроения СССР Александру Ефремову. Годом ранее "бывший электросварщик Уралмаша" уже получил от заместителя главы машстроя 1200 рублей. Однако во второй раз фокус не прошел. Ефремов много общался с простыми работягами, поэтому сразу почувствовал фальш в словах Вайсмана.

Едва мошенник вышел из кабинета министр набрал на внутреннем телефоне номер охраны. Та мгновенно задержала "гвардии капитана" и доставила его в милицию. Лже-Кузнецова пробили по картотеке и ахнули: за "гвардии капитаном" тянулся шлейф из множества уголовных дел, тюремных сроков и побегов. Вайсман отнекиваться не стал, сразу же начав давать признательные показания.

Как выяснило следствие, за 1946-1947 годы улов афериста в различных ведомствах составил 56 тысяч рублей. Плюс кучу дефицитных товаров: шелк, бостон, более двадцати пар кожаной обуви. И это не считая продуктов питания и других товаров, которыми мошенника щедро одаривали практически в каждом министерстве. Тем удивительно, что приговор преступнику не был достаточно суров для содеянного: Вайсмана приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Афера, которую провернул Вайсман, не имела прецедентов в криминальной среде. В отличие от других преступников или криминальных сообществ, он выбрал себе в жертвы не простых людей, а высокопоставленных партийных чиновников и руководителей всесоюзных министерств. Мошенник пользовался тем, что в те годы главы ведомств обязаны были вести прием граждан лично. Кто же откажет такому "заслуженному человеку"?

Примечательно, что в архивных дебрях по каким-то причинам пропали результаты расследования о сообщниках Вайсмана. Кто помог ему в его "ремесле"? Вряд ли всю свою аферу преступник мог провернуть самостоятельно, без помощи потенциально заинтересованных в этом лиц. Возможно, что в деле Вайсмана были замешаны партийные и правительственные чиновники. Это объясняет исчезновение информации о подельниках афериста. Так или иначе, всей истины о криминальных похождениях послевоенного "великого комбинатора" мы теперь уже вряд ли узнаем.