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Общество

Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте

Фото: Таркпеа Эндель/Фотохроника ТАСС
В марте 1973 года после двух лет поисков следователи задержали самую малочисленную банду, орудовавшую практически на всей территории Советского Союза. После очередного удачного ограбления Юрий Казаков и Вадим Сидоров по традиции ехали на отдых в Ялту, но на этот раз мечтам о сладкой жизни у моря сбыться было не суждено.
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Казаков и Сидоров родились в небольшом городке Верхняя Тура Свердловской области, выросли в рабочих семьях. Оба хотели жить красиво и с размахом. В 1971 году на экраны страны вышел фильм "Джентльмены удачи", комедия произвела настоящий фурор и разошлась на десятки ярких цитат и метафор. Крылатые фразы, вроде "Это тебе не мелочь по карманам тырить" и "Скока я зарезал, скока перерезал" ушли в народ и стали настоящим фольклором на долгие годы.

Не исключено, что популяризация преступного мира и воровских отношений, проходящая "красной нитью" через всю картину, повлияла на молодых людей, которые посмотрели ее в местном клубе. "Украл, выпил, в тюрьму" – нехитрая схема, по которой живут преступники, видимо, приглянулась двум будущим бандитам.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

ВКУС ДЕНЕГ

На скользкую дорожку бандиты-гастролеры Казаков и Сидоров ступили в 1971 году в Риге, там прошло их первое серьезное "боевое крещение". До этого грабили по мелочи в соседних с Верхней Турой городах. Приезжали туда на поезде или автобусе, быстро находили жертву, оглушали ее ударом по голове и чистили карманы. И сразу же обратно, пока не замели по горячим следам.

Но бедная советская провинция не приносила банде достаточной для сладкой жизни прибыли – то червонец, то вообще рубль. Максимальная сумма, которые налетчики отобрали во время одного из рейдов по округе – 20 рублей.

Бандиты постепенно входили в раж, им хотелось большего. Ну, если не шлема из чистого золота, как в "Джентльменах удачи", то хотя бы крупной суммы денег. Казаков и Сидоров приняли решение кардинально расширить географию своих преступных гастролей а, заодно, приобщиться к элите преступного мира. Ведь еще до революции воры-гастролеры или марвихеры занимали высшую строчку в криминальной иерархии. Гастролеры не были связаны обязательствами, у них не было семьи, работы и постоянного места жительства. Воры-невидимки или приведения – так их еще называли.

НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ ВОЗДУХ СВЕЖ...

После неудач на местном фронте Сидоров и Казаков решили "раствориться" ни где-нибудь, а в Риге, в то время это – самый модный и почти заграничный город Советского Союза. Как сейчас сказали бы – гламурный. Латыши уже тогда смотрели на русских свысока, в Латвии выпускали известные эксклюзивные и дефицитные товары: транзисторные приемники, духи, шпроты и, конечно, знаменитый на весь Союз "Рижский бальзам" в коричневых керамических бутылках. Зачастую советские граждане ездили в Ригу исключительно за парфюмом "Дзинтарс" и "Рижским бальзамом", потому что пляжный отдых на побережье холодного Балтийского моря вряд ли можно было назвать изысканным.

Проехав на поезде полстраны, гастролеры, не теряя времени даром, в день приезда покалечили прохожего в одном из рижских переулков и обшарили его карманы, в которых нашли 200 рублей. А это уже – две зарплаты работяг из провинции. Удача впервые улыбнулась бандитам и они решили отметить успех: купили две бутылки знаменитого ликера и банку шпрот. Сели на лавочке в парке и в этот момент решили полностью отдаться воровской романтике.

Ратушная площадь в Риге. Фото: wikipedia.org

Рига стала первым крупным городом больших гастролей Сидорова и Казакова, дальше началось их путешествие по городам Союза.  Для занятий своей, как им казалось, увлекательной деятельностью бандиты даже уволились с работы и путешествовали по стране, грабя и калеча людей. А добытые деньги прожигали на Черном море, облюбовав для своих кутежей Ялту. Но через какое-то время гастролерам захотелось большего.

Сидорову пришла в голову мысль, что большой куш можно сорвать, ограбив инкассаторов. Но для этого нужен пистолет, голыми руками вооруженных людей не взять. У Казакова всегда была собой финка – оружие настоящего урки. И друзья решили использовать нож для нападения на милиционера. Выбрали Киев для этого жестокого преступления. Здесь банда совершила первое убийство – отобрав пистолет у молоденького лейтенанта, гастролеры оставили истекать его кровью в одном из переулков.

БОЛЬШОЙ КУШ

Дальше путь преступников лежал в Казань, ведь совершать больше одного преступления в одном городе налетчикам нельзя – заметут. В городе на Волге Сидоров и Казаков первым делом угнали машину для слежки за инкассаторами. Это была "копейка" – самая популярная в то время модель Волжского автозавода. Вычислив передвижение одной из групп инкассаторов, бандиты решили напасть на них в кафе "Осень" – предпоследней точке маршрута.

Фото: кадр программы "Следствие вели" с Леонидом Каневским

В тот день, 27 октября 1971 года инкассаторы Ниглатуллин и Григорян из-за того, что их водитель не вышел на смену, отправились собирать деньги на такси. Сейчас, конечно, такое невозможно, а раньше позволялось, ведь в 70-х в СССР инкассаторов не грабили. В кафе Григорян пошел за выручкой через черный вход, а Нигматуллин остался в машине охранять мешок с деньгами. Через стекло машины он увидел двух подозрительных парней: один зачем-то нес в руках одну лыжу, другой как-то неестественно сжимал руки в карманах. Внезапно первый "спортсмен" бросился к выходу из кафе и заблокировал его лыжей, второй достал пистолет и несколько раз выстрелил в водителя такси и инкассатора. В итоге таксист оказался убит, а Нигматуллин тяжело ранен. Мешок с деньгами попал в руки преступников.

Радости гастролеров не было предела, когда они пересчитали похищенные купюры – 66 тысяч рублей. Да по тем меркам это – почти 500 средних зарплат. Чтобы заработать такие деньги, простому советскому инженеру нужно трудиться 40 лет! А тут такие деньги, можно сказать, достались без особых проблем. Друзья решили временно прекратить свое ставшее кровавым путешествие и отдохнуть в любимой Ялте. Прибарахлились, накупили модной одежды и обуви и некоторое время отмечали фантастический успех. Большую часть денег спрятали в Казани в одном из старых гаражей.

ГОРОД У МОРЯ

А в это время вся советская милиция буквально стояла на ушах, разыскивая бандитов. Следователям удалось сопоставить все грабежи, совершенные за последнее время в разных городах и прийти к выводу, что на территории СССР действует жестокая и неуловимая банда гастролеров. Самым эффективным способом борьбы с ними тогда, как и сейчас, является задержание по горячим следам. Но следы банды давно стали "холодными", а никаких зацепок по-прежнему не было.

Фото: Дудченко Константин, Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Грабители тем временем купили себе в Казахстане новые паспорта с пропиской, чтобы без проблем путешествовать по Союзу. Во время одного из очередных визитов в Казань для пополнения денежных запасов они обнаружили, что часть купюр, спрятанных ими в гараже на окраине города, промокла. При попытке высушить их на костре, горе-гастролеры случайно сожгли семь тысяч рублей – цена новой машины. Спасенные деньги грабители складывают в обыкновенный чемодан и снова отправляются в Ялту.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ

По пути к Черному морю Сидорова и Казакова пытаются задержать оперативники, вышедшие, наконец, на след неуловимых гастролеров. Сидорову удается бежать, но при содействии Казакова, через две недели его задержали в Одессе, куда он поехал к одной из своих случайных подруг.

Фото: кадр программы "Следствие вели" с Леонидом Каневским

Арестованных этапировали в Казань, где несколько недель шло следствие. За многочисленные грабежи, разбойные нападения и два убийства бандитов приговорили к высшей мере наказания. Так завершилась история банды гастролеров, которая два года орудовала в СССР.

Автор: Александр Пельт26 марта 2017, 11:50

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