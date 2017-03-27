Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland.

По мнению газеты, за последнее время Лукашенко действительно удалось в некоторой степени улучшить отношения с западными странами. Однако теперь, когда протесты недовольных налогом на тунеядство сурово подавляются, ни о каком продолжении "медового месяца" не может быть и речи, утверждает Neues Deutschland.

"Батька зажат в тиски", – утверждает издание. С одной стороны, пишет газета, Лукашенко потерпел "полное фиаско со своим злосчастным "декретом о тунеядстве". С другой, закончились его попытки нормализовать отношения с Западом, к чему он так стремился на фоне продолжавшихся ухудшаться российско-белорусских отношений.

Как полагают в Neues Deutschland, не принесла желаемых плодов и политика лавирования между Москвой и Киевом. "Если внутренний конфликт накалится, разрыв с Западом никуда не денется, а альянс с Киевом не станет столь продуктивным, то Батьке вновь придется вспомнить о России. Москва же отнесется к этому спокойно", – резюмирует Neues Deutschland.

Напомним, ранее в Белоруссии вступил в силу так называемый закон о тунеядцах, в соответствии с которым все не устроенные трудоспособные граждан обязаны найти себе работу. В противном случае они должны будут заплатить специальный налог. По некоторым подсчетам, принятая белорусскими властями мера коснется более полумиллиона официально безработных белорусов.





Стоит отметить, что "закон о тунеядцах" вызвал крайне негативную реакцию среди части населения республики, что стало причиной прокатившихся в последнее время по стране акций протеста. Самая массовая из них состоялась 25 марта, когда по улицам белорусской столицы прошли сотни человек, не согласных с социально-экономической политикой президента страны.

При этом несколько дней назад на встрече с трудовыми коллективами могилевских предприятий Лукашенко раскритиковал протестные акции, назвав их участников "пятой колонной". Кроме того, он обвинил неправительственные фонды США и Германии в финансировании белорусской оппозиции, отметив, что выделение средств происходит через Литву и Польшу.

Ситуация для Минска осложняется продолжающимся кризисом в отношениях между Россией и Белоруссией, причиной которого стало необоснованное требование руководства республики снизить цену на поставляемый Москвой газ. И это при том, что к марту Белоруссия задолжал за российское голубое топливо уже более 600 миллионов долларов. Поэтому в Москве совершенно ожидаемо отказались удовлетворить претензии Лукашенко, на что тот довольно резко отреагировал, заявив, что такие споры недопустимы между братскими странами.

