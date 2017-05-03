"Любитель бабушек" Ляшко спел "Смуглянку"

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел песню "Смуглянка" во время посещения одного из домов престарелых в Запорожье. Соответствующее видео было опубликовано YouTube-канале политика в среду, 3 мая.

Как говоритcя в описании к ролику, политик поздравил живущих там людей преклонного возраста с наступающим праздником Победы. Кроме того, он рассказал собравшимся о своих задачах в качестве депутата Верховной рады. В заключении встречи он спел вместе с пенсионерами известную песню военных лет "Смуглянка". "Душевно посидел", – прокомментировал он позднее свое посещение дома престарелых в Facebook.

Впрочем, пользователи социальной сети потуги Ляшко не оценили. "А когда будет видео, где любитель бабушек отдыхает на дорогих курортах?" - прокомментировала видео одна из посетительниц страницы депутата. "ЗРАДА!!!" – написал другой пользователь.

Лидер Радикальной партии хорошо известен своими провокационными и скандальными поступками. О его личной жизни также ходят много слухов. Так, некоторое время назад в Сети появились сообщения, что Ляшко застукали в компании с неким молодым человеком по имени Даниэль. Кроме того, Ляшко вместе с юношей неоднократно видели в киевском Пассаже на Крещатике, где парочка пила горячие напитки и ела десерты в одной из кофеен.

О нетрадиционной ориентации политика еще два года назад говорила его сестра. До этого в Сети появилось видеозапись, где Ляшко признавался, что имел сексуальные отношения с мужчиной по имени Боря, на которые согласился, "чтобы тот ему по работе помог". Все обвинения лидер радикалов категорически отвергает.

Впрочем, сторонники Ляшко стараются не отставать от своего лидера по части эпатажного поведения. Так, месяц назад член Радикальной партии Андрей Лозовой получил строгий выговор за ловлю покемонов прямо во время заседания Верховной рады: он вертелся с телефоном в разные стороны, направляя камеру на своих коллег. "Вы покемонов ловите тут, или что вы делаете? Покемонов ловите в кулуарах, а не в Верховной раде, пожалуйста, не тут", – отчитала депутата вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.



