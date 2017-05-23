Мужчина умер через 48 часов после свадьбы

Для 63-летнего больного раком британца Рэя Кершоу и его 45-лентей невесты Трейси Брукс менее чем за сутки устроили свадьбу, о которой мечтали влюбленные. Торжество прошло в хосписе Спрингхилл в Рочдейле, где находился мужчина.

Рей и Трейси планировали пожениться в следующем году на Тенерифе. Однако планам было не суждено сбыться. Они отказались от торжества на испанском острове из-за страшного диагноза, который поставили мужчине в марте этого года.

У Рэя выявили рак двенадцатиперстной кишки, и ему оставалось жить считаные дни. Несмотря на состояние здоровья, пара все же решила сочетаться узами брака. Благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан им удалось организовать свадьбу менее чем за сутки, передает Daily Mail.

Трейси и Рэй поженились 20 мая. На торжестве были родные, друзья пары и персонал хосписа. Однако уже через 48 часов после церемонии мужчина скончался.

Еще одна трогательная и трагичная история произошла с влюбленными Эми Авэрисс и Ли Шарпэ, которым осталось жить несколько недель. Они все-таки сыграли свадьбу своей мечты. Эми и Ли встречались 13 лет и воспитывали троих детей, однако до торжества руки все не доходили, сообщает Metro.

Жених и невеста планировали провести свадьбу своей мечты в августе этого года, но перед Рождеством девушка упала в обморок. Выяснилось, что рак, с которым Эми долго боролась, вернулся. Через несколько недель пару постиг новый удар: оказалось, что у Ли обнаружили неоперабельные опухоли в мозге и легком.

Друзья решили исполнить мечту влюбленных и организовали торжество за четыре дня. "Вы должны понять, что каждый день может стать последним в вашей жизни. Не надо откладывать то, о чем вы так сильно мечтаете", – сказал Ли Шапрэ.