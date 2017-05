Прожившие в браке 62 года супруги умерли держась за руки

Том и Делма Лэдбэттер познакомились, когда им было чуть больше двадцати. По словам их дочери, они прожили полную любви и радости жизнь.

Делма заболела в апреле этого года. Вслед за ней слег и супруг. Пожилую женщину близкие поместили в дом престарелых с медицинским обслуживанием. А вскоре туда привезли и ее супруга, передает Life.ru.

Родные сдвинули их кровати, чтобы они могли держаться за руки. Первым умер Том, а его любимая Делма ушла вслед за ним примерно через полтора часа. "Их жизни окончились так же, как начались их отношения, – они держались за руки", — поделилась дочь супругов Лэдбэттер.

Похожая история произошла ранее в пригороде Чикаго (США). Там прожившие вместе 69 лет супруги Ваткин ушли из жизни с разницей в 40 минут. Влюбленные скончались держась за руки. Тереза ​​умерла 22 апреля в 00:10 по местному времени в возрасте 89 лет. Вскоре этот мир покинул ее супруг, 91-летний Исаак.

Isaac Vatkin, 91, was holding the hand of his wife Teresa, 89, as she succumbed to Alzheimer's disease on... https://t.co/cViVyZtAir