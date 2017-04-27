Супруги-долгожители умерли в один день

Прожившие вместе 69 лет супруги Ваткин из пригорода Чикаго (США) ушли из жизни с разницей в 40 минут. Влюбленные скончались держась за руки.

Отношения супругов можно справедливо назвать "любовью до гроба". Тереза ​​Ваткин умерла 22 апреля в 00:10 по местному времени в возрасте 89 лет. Ее возлюбленный, 91-летний Исаак Ваткин, ушел из жизни на 40 минут позже.

По словам их дочери Клары Джесклин, Исаак перестал дышать, когда руки супругов разъединили. Сын Лео добавил, что отец "никогда ничего не хотел делать отдельно" от любимой жены, передает агентство AP.

Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли 24 апреля. "Их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга", - сказала во время мемориальной службы Клара.

Isaac Vatkin, 91, was holding the hand of his wife Teresa, 89, as she succumbed to Alzheimer's disease on... https://t.co/cViVyZtAir — Bonjour-Hi Quebec (@Bonjour_Hi_QC) 27 апреля 2017 г.

Похожая история произошла в Калифорнии (США) в 2015 году. Там супруги Флойд и Вайолет Хартвиг, прожившие вместе 67 лет, умерли в один день, 11 февраля. Они никогда не разлучались, поэтому их дети не сомневались, что влюбленные покинут этот мир вдвоем.

Почувствовав скорую смерть родителей, они решили сдвинуть кровати и соединить руки пожилых людей. 90-летний Флойд умер первым, а через пять часов скончалась его 89-летняя жена. За долгую жизнь супруги воспитали троих детей, четверых внуков и десятерых правнуков.