Супруги-долгожители умерли в один день

Отношения супругов можно справедливо назвать "любовью до гроба". Тереза ​​Ваткин умерла 22 апреля в 00:10 по местному времени в возрасте 89 лет. Ее возлюбленный, 91-летний Исаак Ваткин, ушел из жизни на 40 минут позже.

По словам их дочери Клары Джесклин, Исаак перестал дышать, когда руки супругов разъединили. Сын Лео добавил, что отец "никогда ничего не хотел делать отдельно" от любимой жены, передает агентство AP.

Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли 24 апреля. "Их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга", - сказала во время мемориальной службы Клара.

Isaac Vatkin, 91, was holding the hand of his wife Teresa, 89, as she succumbed to Alzheimer's disease on... https://t.co/cViVyZtAir