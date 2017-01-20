Доказано превосходство любителей черного юмора

Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы.

В ходе эксперимента исследователи из медицинского университета Вены пришли к выводу, что любовь к черному юмору является признаком высокого интеллекта. Результаты их работы публикует научный журнал Cognitive Processing".

В ходе эксперимента с участием 156 человек ученые оценивали их уровень вербального и невербального интеллекта, а также показатели эмоциональной устойчивости и агрессивности. После этого испытуемым демонстрировали 12 карикатур художника Ули Штайна. которые затрагивали темы смерти, болезни, пошлости и другие.

По полученным результатам участников поделили на три группы. В первую вошли люди со средним вербальным и невербальным интеллектом, подверженные плохому настроению и умеренно агрессивные. Они также показали средние результаты по уровню понимания черного юмора и любви к нему.

Во второй группе также оказались участники со средним интеллектом, но при этом с высоким уровнем эмоциональных расстройств и агрессии. Они тоже продемонстрировали "умеренное понимание" черного юмора. При этом, мрачные шутки испытуемым из второй группы нравились еще меньше, чем испытуемым из первой группы.

Lunchtime! #ulistein Фото опубликовано Katharina (@katrhein) Апр 7 2016 в 4:41 PDT

В третью группу попали эмоционально устойчивые, неагрессивные участники с высоким уровнем интеллекта. При этом, именно они лучше других понимали черный юмор и сами любили так пошутить. Как объясняют авторы работы, чтобы понять непривычный контекст мрачной шутки, необходимо обладать достаточно высокой скоростью мышления. Именно поэтому вполне логично, что умные люди чаще используют такой юмор.