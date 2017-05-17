Российские IT-компании отвергли обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко

Российская интернет-компания Mail.ru Group заявляет, что не организовывала хакерскую атаку на сайт Петра Порошенко, а рост трафика на Украине был связан с высоким общественным резонансом, вызванным санкциями против российских компаний. Ранее на официальной странице администрации президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что на сайт главы государства напали российские хакеры.

В атаке на сайт украинского президента обвинили российских хакеров. "Мы видим симуляцию переходов и DDOS-атаку с веб-ресурсов Yandex и VK, которые создают искусственный трафик с целью загрузить и "положить" наши серверы", – говорится в сообщении.

В ответ на эти обвинения в Mail.ru Group сообщили, что хладнокровно приняли сообщения о хакерских атаках с веб-ресурсов "ВКонтакте".

"Украинские коллеги просто перепутали понятия - хакерские атаки и рост трафика", – сказали в российской компании, добавив, что с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны.

"Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", – отмечают в Mail.ru Group.

В соцсети ВКонтакте также заявили, что компания фиксировала возросший трафик на своих ресурсах после объявления санкций, о чем сообщала накануне. "Наши системы справились с драматическим ростом трафика", - подчеркнул представитель компании, добавив, что такие явления нередки в случаях, когда вводятся непопулярные запреты.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских компаний. В обновленный список попали российские СМИ и IT-компании, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

Политическим ударом по миллионам пользователей на Украине стал запрет Mail.ru Group и входящих в компанию соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекса" и всех его сервисов.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года. Правда, российские специалисты утверждают, что технически сделать это будет крайне сложно из-за того, что на Украине нет средств для таких массовых блокировок.



