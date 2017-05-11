Телеведущий Киселев вернулся из Крыма с разбитым лицом

Известный российский журналист и ведущий Дмитрий Киселев вышел в свет с разбитым лицом. Травму он получил во время отпуска в Крыму.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" удивил журналистов внешним видом в ходе презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь". Ведущий пошутил, что повреждения на лице – временная смена имиджа.

Киселев рассказал, что травму получил на даче в Коктебеле, когда отдыхал там с семьей. "Я сажал маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", – цитирует его РИА ФАН.

Отметил ведущий и преимущества нового образа. "Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", – добавил Киселев.

Напомним, журналист построил дом в Крыму в 2005 году. Его площадь составила около 120 квадратных метров, внутри обустроены три спальни.

Примечательно, что именно на полуострове Киселев познакомился с будущей женой. "Коктебель для меня еще и личная романтическая история", – рассказал он в интервью газете "Известия".